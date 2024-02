Manresa té importants problemes de manteniment de la via pública, però un dels punts on la situació és més lamentable es troba entre el pont de Sant Francesc i la Catalana.

Veïns del sector de Vista Alegre alerten que no es compleixen ni els requeriments més bàsics d’accessibilitat, amb voreres clarament intransitables a causa dels forats, sense il·luminació i per on no passa ni una cadira de rodes ni un caminador.

Posen de manifest que, per començar, al pont de Sant Francesc, que uneix la muralla de Sant Francesc amb la carretera que va cap al Xup, no hi ha cap punt de llum i quan s’amaga el sol les persones que el travessen no saben on posen els peus.

La situació seria incorrecta fins i tot si la vorera i les baranes es mantinguessin en bon estat, cosa que no és així. Els fanals que hi havia hagut fa anys els van retirar perquè tenien la base corcada, asseguren.

A continuació del pont, quan fa revolt cap a la Catalana, l’espai per als vianants és tan estret que no hi passen ni els cotxets de la mainada ni les cadires de rodes ni els caminadors que utilitzen persones amb problemes de mobilitat.

A l’altre costat, on hi ha l’aparcament que utilitzen les persones que es desplacen fins a l’estació de la Renfe en vehicle privat, es va fer un voladís de fusta per enllaçar amb el pont que facilita els desplaçaments a peu. Una solució que podria traslladar-se a l’altra banda.

Tal com mostren les fotografies hi ha forats a la vorera realment perillosos que no se sap a quantes persones han fet caure ja; els fanals tenen la base rovellada i hi ha cables que generen desconfiança. La barana metàl·lica del revolt del pont és inestable i es mou.

Si es continua pujant es pot veure que l’espai de la parada d’autobús està parcialment ocupat per contenidors de la recollida d’escombraries i selectiva. Els veïns expliquen que l’autobús para com pot i es formen unes llargues cues de cotxes.

Aquesta és la situació que fa anys que dura i que els veïns han traslladat a la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa fent notar que estan avorrits i enfadats amb l’Ajuntament i amb la Generalitat perquè no s’atenen les seves queixes.

Inversió pendent

Cal recordar que el departament de Territori de la Generalitat va anunciar que invertirà gairebé 3 milions d’euros en condicionar la carretera C-37, cap al barri del Xup i rehabilitar el pont de Sant Francesc. El projecte de la C-37 compta amb un pressupost de 2 milions d’euros. Les actuacions previstes són la instal·lació d’enllumenat i la col·locació d’una vorera compartida per a vianants i ciclistes situada al costat del carril esquerre.

Pel que fa a la rehabilitació del pont de Sant Francesc, el projecte té un pressupost de 900.000 euros. La previsió és ampliar les voreres i arreglar la barana.

La millora de la carretera del Xup fins al pont de Sant Francesc hauria de suposar pal·liar parcialment el recargolat i perillós tram viari a la sortida del pont en direcció tant a la Catalana com a la Renfe.

Segons el Departament de Territori, les obres del pont de Sant Francesc permetran que estigui en millors condicions sense perdre’n l’estètica que el caracteritza.