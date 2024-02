La Fira de l'Aixada de Manresa manté intacte el seu poder d'atracció i convocatòria, que només el primer matí de celebració ha portat centenars de persones a gaudir del bon ambient i les representacions de l'època medieval.

A banda de voltar i comprar a les parades, un dels principals atractius de l'Aixada és l'acte central que ha tingut lloc a les dotze del migdia a la plaça Major, que estava plena de gom a gom. En aquesta representació teatral s'han narrat el desacord entre el bisbe de Vic Galceran Sacosta i el rei Pere III i la seva muller, la reina Maria de Navarra per deixar passar la Séquia per una Manresa habitada per persones famèliques.

Els actors que pujaven a l'escenari estaven camuflats entre el públic i, fins i tot, entre tota la multitud han hagut de passar dos cavalls que portaven a ses Majestats a l'Ajuntament. L'esmentada caminada ha estat molt lenta perquè els animals a penes tenien espai per passar.

En general, els paradistes de l'Aixada estan satisfets amb la fira medieval de Manresa. Joan Vicenç té una parada de formatges de Castellfollit del Boix i pensa que "l'Aixada és sempre una bona fira perquè hi passa molta gent". Creu que aquest any serà profitós, però apunta que "no es podrà fer un balanç real fins demà a la tarda".

Tanmateix, també hi ha alguna queixa entre els paradistes de la plaça Major, Laia Costa és joiera artesana i pensa que la fira s'hauria de limitar a productes artesanals. "Fa vint anys que vinc i a mi em va bé perquè hi ha gent que busca coses artesanes, però penso que no s'haurien de barrejar les parades d'artesania amb les de compra i venda", explicava.