La Generalitat manté la indefinició de les places geriàtriques concertades a Manresa

Manresa continua sense saber quan i quantes places concertades geriàtriques més tindrà enguany.

Quan l’alcalde Marc Aloy va rebre un grup de 35 activistes de la plataforma de gent gran a l’alcaldia, just abans de les eleccions municipals, els va informar que Lluís Torrens, secretari d’Afers Socials i Famílies, li havia comunicat que el mes de juliol la Generalitat faria públic les places que concertarà a Catalunya per a residències de les persones grans, a curt i a mig termini.

Al setembre aquest diari va fer públic que es concertarien 31 places, una quantitat que la plataforma de gent gran va advertir que no arribaria a cobrir ni una tercera part de la llista de gent que està esperant una plaça pública.

Al desembre, el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, va afirmar a Manresa que hi hauria 31 noves places concertades.

Al darrer ple municipal, Fem Manresa va recordar que el conseller Campuzano va anunciar que el desembre de 2023 el Govern de la Generalitat publicaria la planificació de places residencials fins a 2041, identificant les necessitats per a persones grans, amb discapacitat o malaltia mental a tot el país. Argumentant que aquesta acció busca obtenir una fotografia precisa de les necessitats futures en aquest àmbit.

El grup polític deixava constància que «han passat 2 mesos de la data límit que havia marcat el conseller a la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran durant les reunions mantingudes i a hores d’ara encara no se’n coneix la seva presentació» i s’interessava per les gestions que havia dut a terme en aquest sentit l’Ajuntament governat per ERC, PSC i Impulsem Manresa.

"Certament porten retard"

La regidora de Presidència i Drets Socials, Mariona Homs, va respondre que hi ha una reunió concertada el dia 7 de març a 2/4 de 4 de la tarda amb Lluís Torrens secretari d’Afers Socials i Famílies i que l’alcalde havia trucat al conseller Campuzano per reclamar-li aquesta planificació.

Homs va admetre que «certament porten retard i és un dels aspectes que volem parlar el dia 7 de març que tenim hora».

La regidora de Drets Socials va afirmar que «tenim coneixement de les condicions inicials de la planificació. Sí que és veritat que no sabem el producte final que està resultant, Tenim com un gap entre els estudis inicials que es van fer i la solució que es publicarà».

"Vaig posar el crit al cel"

Va afegir que «la veritat és que aquesta pregunta també els hi volem fer el 7 de març».

Segons Homs, «per descomptat pensem interlocutar amb la Generalitat, amb qui parlem molt sovint. La primera queixa va ser per la provisió de lliure concurrència de places concertades que va sortir a nivell comarcal i havíem demanat que fos a nivell d’ABS. Us podeu imaginar que vaig posar el crit al cel. Ens han confirmat que la provisió va per àrees bàsiques tot i que la lliure concurrència va sortir a nivell comarcal, perquè així és com havien sortit les altres provisions, tot i que l’assignació de les places sí que serà discriminatòria i, per tant, tindrà en compte les ràtios que tenen de places en les diferents localitats».