Amb el lema “Ens falten mans!” el sindicat USTEC-STEs ha iniciat una campanya de denúncia a nivell de tot Catalunya, que també va comptar amb una acció a Manresa, per conscienciar sobre la manca de recursos als centres educatius i exigir els necessaris per dur a terme una educació inclusiva i de qualitat.

Membres del sindicat van enganxar cartells i repartir tríptics a docents i famílies a la porta del col·legi Sant Ignasi. La delegada sindicat Ester Plans va explicar que s'havia triat el Sant Ignasi "com hauria pogut ser qualsevol altra", perquè el problema és comú a tots els centres públics.

Polítiques valentes

El manifest de la campanya afirma que "els mestres, docents i personal d’atenció educativa no entenem la diversitat com un problema, sinó com una oportunitat. Una oportunitat de construir col·lectivament una societat més justa i democràtica a través de l’escola".

Però també deixar clar que "aquesta escola, diversa i inclusiva, ha d’anar acompanyada de polítiques valentes i dels recursos necessaris per implementar-les i fer-la així més forta. És per això que novament volem reclamar la necessitat d’arribar al 6% del pressupost de la Generalitat destinat a l’educació pública".