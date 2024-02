L'Ajuntament de Manresa ha habilitat 16 equipaments públics de la ciutat perquè les mares lactants puguin donar el pit. Es tracta de la Biblioteca de l’Ateneu Les Bases, la Biblioteca del Casino, el Casal de les Escodines, el Centre Cívic Selves i Carner, l’Espai Jove Joan Amades, el Casal de Joves La Kampana, la Ludoteca Ludugurus, el complex esportiu municipal del Vell Congost, el pavelló del Nou Congost, la zona esportiva del Pujolet, la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig, l’Edifici Infants, el Mercat Puigmercadal i als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) Llevant (al carrer Sant Blai) i Nord (a l’Ateneu Les Bases). En tots aquests espais, s’ha adequat una zona tranquil·la i còmoda on poder seure i alletar, que s’ha identificat amb un distintiu.

El projecte dona compliment a un acord de Ple de l’octubre del 2022 -que es va aprovar per unanimitat- proposat per l’Associació Fem Pit, segons el qual es va declarar “Manresa ciutat amiga de la lactància materna perquè sigui normal i acceptat donar el pit en espais públics, i prevenir així l’aïllament social de les mares que volen fer alletament matern”. La campanya s’ha obert també a tots aquells comerços, restaurants i equipaments privats que s’hi vulguin sumar. Des de l’Ajuntament, s’han enviat cartes per posar a disposició cartells i adhesius amb el distintiu de l’espai d’alletament. Tothom que desitgi més informació es pot posar en contacte amb l’Ajuntament de Manresa a través d'aquest correu: siad@ajmanresa.cat.