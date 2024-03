Més de 700 alumnes de l’escola Fedac Manresa van celebrar recentment l’acte Viu Naturalment amb l'objectiu de reivindicar la necessitat de tenir més espais naturals a Manresa, un dels quals és la reconversió del pati de l’escola en una illa i refugi climàtic, i, a la vegada, de sensibilitzar la població sobre la situació climàtica que estem patint els darrers anys. La creació artística lligada a la natura, en totes les seves facetes, va ser el fil conductor de tot l’espectacle.

Per poder arribar al màxim de persones possibles i, alhora, fer-se més visible, es va dur a terme a cinc espais referents de la ciutat: la plaça de Sant Domènec, el pati del Casino, la plaça de Neus Català i Pallejà (Crist Rei), la plaça de les Oques i el pati de l’escola.

L’acte es va obrir de manera sincronitzada amb la lectura d’un manifest i una petita intervenció musical que va donar pas a un conjunt d’acolorides representacions que van protagonitzar els alumnes de l’escola amb un clam en favor de la renaturalització dels espais, de la sostenibilitat i de la Pau.

Les actuacions dels més petits als més grans

Els primers a intervenir van ser els més menuts, que van seduir al públic assistent amb una performance inspirada en l’obra de Giuseppe Arcimboldo; van crear retrats amb grans cartolines a partir dels productes de la terra i d'una posada en escena de la cançó L’Enyor, del grup La veu de la Terra, en la qual sortien representats els quatre elements de la natura,

Els alumnes de primària van poder demostrar les seves habilitats com a rapsodes i creadors artístics a partir de la lectura i de la teatralització de diversos poemes modernistes que posaven al centre la natura, connectant, d’aquesta manera, el modernisme amb el moment actual de sensibilització per la cura del medi ambient i de la sostenibilitat. També van voler demostrar la seva habilitat musical amb una actuació de percussió corporal que no va deixar indiferent ningú.

Els alumnes de secundària van fer un donar protagonisme a la cultura i les tradicions nostrades, sense perdre en cap moment el sentit de la realitat: una representació teatralitzada que explicava els orígens prehistòrics de l’art, una cantada de corrandes i havaneres com a símbol identitari de la cultura popular i un poema recitat en sis llengües diferents buscaven el reconeixement i la reivindicació de la cultura tradicional i popular com a l’ambaixadora per excel·lència del reconeixement de la connexió intrínseca de la humanitat amb la natura.

El punt final de la celebració va ser un ball coreografiat amb un tutorial en directe per algunes alumnes de batxillerat i de secundària de la coneguda cançó de Chayanne Madre tierra, amb què van acabar ballant, nens, pares, professors, autoritats convidades i públic assistent.

L’exposició fotogràfica Embracing Every Shade: A Diversity Exhibition, murs poètics, raïms i parres gegantines van ser les instal·lacions artístiques que van fer de decorats de tot l’espectacle en cada un dels espais.

L’acte va ser presidit de forma simultània per una bona representació del consistori de l'Ajuntament de Manresa: l’alcalde Marc Aloy Guàrdia; Isabel Sánchez Pulido, regidora delegada de Feminisme, LGTBI i Infància i Joventut; Joan Vila Marta, tercer tinent d’alcalde i regidor delegat d'Empresa, Turisme i Coneixement; Mariona Homs i Alsina, regidora delegada d’Acció i Inclusió Social; Pol Huguet Estrada, quart tinent d’alcalde i regidor delegat de Ciutat Verda i Urbanisme; Sònia Puyol González, tècnica responsable de l’agenda 2030 i Marta Romeo Alcocer i Rosa Barrull Venteo, responsables de l'àrea d'ensenyament.

Felicitacions als infants i joves i al centre

En el parlament final, tots van destacar la importància de les reivindicacions en defensa de la sostenibilitat i la bona tasca duta a terme a l’escola i van encoratjar els joves a agafar un compromís ferm de cara el futur.

També van assistir a l’acte Margarida Feliu Portabella, assessora del programa Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya; Núria Cabrera Pla com a representació de la FUB; Gabriel Lemkow Tovias, de la UManresa; Montserrat Pedreira Álvarez, de la UVic-UCC; Pilar Goñi Garriga, directora general del Grup Taelus; David González, director d’Innovació i millora pedagògica de Fedac i els representants de l’AFA Judit Puig i Dani Concepción; Nora Bosch Blanchot, del Conservatori Municipal; Anna Llobet, exalumna i integrant de l’Esbart Manresà, i Sergi Burgada Rodriguez, arquitecte que, conjuntament amb l’escola, projecta la reconversió del pati de l’escola en illa climàtica.

L’escola agraeix el grau d’implicació de tots els que d’una manera o altra han participat en l’esdeveniment i han fet que el seu projecte avanci un pas més.