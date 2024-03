Per què no una segona tongada del programa de televisió El Convidat? Seria una bona idea gairebé 10 anys després que s’emetés l’últim capítol, va afirmar el periodista i presentador del programa Albert Om. Va ser a Manresa per participar en el cicle Pessics de Vida que organitza la demarcació de les comarques centrals del Col·legi de Periodistes i l’Ajuntament de Manresa. L’acte es va celebrar al Casino, que es va omplir.

Om, molt proper en tot moment, va mantenir una conversa amb el periodista de Regió7 Jordi Morros. Va parlar dels seus inicis en el món del periodisme amb tan sols 16 anys a Ràdio Taradell, primer, i el diari El 9 Nou de Vic, després. El salt a Barcelona, l’aparició a televisió a Malalts de tele i, a partir d’aquí més programes de televisió com l’esmentat El Convidat, El Club a TV3 o més recentment i fins a la temporada passada, Islàndia a RAC1.

Va explicar que a casa sempre hi va veure diaris i la seva mare sempre escoltava la ràdio. I potser influenciat per això, Om va acabar fent premsa escrita, ràdio i també televisió. Ha escrit llibres i va participar en la creació del diari Ara, on actualment publica una entrevista cada diumenge.

Va defensar el periodisme local, on ell va començar, perquè segons va dir requereix valentia perquè pots haver de parlar d’una persona amb qui coincidiràs al carrer, i també, per això mateix, rigorositat. «No és el mateix haver d’escriure d’una persona que potser et trobes al bar que d’una que està a 6.000 quilòmetres».

Om va explicar que als 25 anys va fer el salt a Barcelona, i per casualitat va entrar de guionista a la productora El Terrat llavors dirigida llavors per uns joves com Andreu Buenafuente, Toni Soler o Xavier Grasset. També la casualitat va fer que a més a més de guionista aparegués en pantalla a Malalts de tele. El presentaven com el cosí de Taradell, va recordar rient.

Per El Convidat, on passava un cap de setmana a casa d’un personatge conegut, va rebre un premi Ondas i el Premi Nacional de Comunicació. A Pessics de vida va recordar que es va estar al palau episcopal de Solsona amb l’exbisbe, Xavier Novell, i al convent de Santa Clara a Manresa amb sor Lucía. Seria un programa per repetir amb personatges nous o fins i tot tornant a visitar protagonistes de la primera tongada. L’exbisbe Novell? Es va sentir.

Durant la conversa, entretinguda i amb molta complicitat amb el públic, va defensar la televisió i ràdio pública del país, de qui va dir que sovint se li demana massa coses. Va assegurar que no s’imaginava Catalunya sense, o com seria ara. També va parlar del distanciament que sempre hi ha hagut entre Manresa i Vic. Amb l’eix Transversal, s’ha acabat, i va posar d’exemple la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

Om va assegura que el cap li bull pensant projectes com per exemple escriure un nou llibre, però que ara ha optat per fer una mena de pausa i desaccelerar.