«A les escoles el que volem és que els infants aprenguin més i millor. I una de les coses que ens poden ajudar per aconseguir aquest objectiu són les mesures contra la segregació escolar». És el parer de la directora de l’escola Sant Ignasi de Manresa, Núria Garriga, on el curs passat es va posar en pràctica la iniciativa dels grups singulars. És un centre d’alta complexitat, i sis famílies de les anomenades ordinàries -no vulnerables- es van posar d’acord per dur els seus fills a I3. Aquest any s’hi afegiran deu alumnes més.

Garriga nega que pel fet que hi hagi alumnes vulnerables en una aula baixi el rendiment ben al contrari. «Permeten que a classe hi hagi més riquesa, es millora l’aprenentatge i impulsa la convivència des de petits». Sí que hi pot haver alguna família, que «no és la majoria», que arrosseguin «motxilles». Per això, afirma, és important el treball en xarxa que hi pugui haver amb altres departaments com per exemple serveis socials o bé salut. «Hem de ser més conscients que hem d’anar tots a l'una, canviar dinàmiques i reforçar i millorar aquest treball en xarxa».

Valora positivament l’experiència del curs passat. «Són famílies que venen amb ganes de tirar endavant el projecte del centre, aposten per l’escola i la fan més visible a l’exterior». Comuniquen molt més, i tot això ha ajudat que aquest any hi hagi hagut el grup de 10 alumnes.

Garriga assegura que en el cas dels grups singulars funciona molt el sistema del boca-orella. Les sis famílies que van entrar al centre escolar el curs passat ho van fer després de visitar el centre perquè ja hi havia hagut una família que havien apuntat el nen abans. «Allà on no arribes tu com a escola ho fan unes famílies». A partir d’aquí es van trobar, es van organitzar i es va formar el grup. Ara n’hi torna a haver.