Els fills de les famílies de Yulemis Valdés i Alba Gallardo van entrar aquest curs a l’escola de Sant Ignasi del barri de la plaça Catalunya de Manresa. Fan Infantil de 3 anys (I3). Són dues de les sis famílies ordinàries -no vulnerables- que van decidir formar un grup singular que els hi garantia plaça en tractar-se d’un centre d’alta complexitat, una de les mesures per combatre la segregació escolar.

Els seus fills anaven a la llar d’infants l’Espurna de plaça Catalunya, i un dels principals motius de conversa de mares i pares el darrer curs de la llar, a I2, és on dur a estudiar els infants quan han de fer el salt a I3.

«Amb la parella no sabíem molt què triar i què fer», ha comentat a Regió7 Valdés. Parlant amb Gallardo, van decidir anar a la jornada de portes obertes del centre. «Vam escoltar les explicacions, vam conèixer el projecte educatiu del centre i vam pensar que era el que volíem pel nostre fill».

Per la seva part Gallardo és mestra. Va acompanyar una amiga a conèixer l’escola el curs anterior. «Em va agradar i ja em vaig quedar amb la idea que el meu fill vindria aquí», com així ha sigut aquest 2023-2024. Assegura que el projecte educatiu de l’escola casa més amb l’educació que creu que ha de rebre el seu fill.

De les 6 famílies que el curs passat van entrar per aquest sistema al Sant Ignasi, cinc provenien de l’Espurna, i això també ajuda. «Els nostres fills ja es coneixien», destaca Gallardo, «perquè han conviscut a la llar d’infants. D’aquesta forma l’adaptació a l’escola pot ser més fàcil. Sí que canvien de mestra, d’espai, però si tens amiguets és més senzill».

Comenta que hi va haver diverses famílies de l’Espurna que van visitar l’escola Sant Ignasi. «Hi va haver qui ho va fer i a qui no li va quadrar amb el que necessitaven. I no passa res, però com a mínim es trenquen tòpics. Es tracta de venir, veure-ho i després decidir un mateix».

Tan Gallardo com Valdés afirmen que «el nivell educatiu dels nens no baixa, ben al contrari». Valdés explica que «el nostre fill era més aviat tímid i apagadet. Aquí ha fet un canvi a nivell emocional. Ara és més obert». I insisteix que «jo sempre dic que la societat és així, és diversa. És ser hipòcrita voler que el nen vagi a una escola on no hi hagi diversitat quan la realitat el carrer és diferent. El millor és que ho vegin de petits». Explica, a més a més, que del grup singular de sis famílies de l’any passat, n’hi ha tres de mixtes.