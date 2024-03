El TSJC ha confirmat la condemna de 23 anys de presó per l'home acusat d'asfixiar la seva exdona amb paper de film l'abril de 2021 a Manresa i de fer-ho amb traïdoria i acarnissament. D'aquesta manera, la sala d'apel·lacions del TSJC rebutja el recurs que va presentar la defensa de l'acusat. El judici es va celebrar el setembre de 2023 amb jurat popular, que, per unanimitat, va declarar l'acusat culpable.

Unes setmanes més tard l'Audiència de Barcelona va ratificar la declaració de culpabilitat i va considerar que l'acusat no tenia afectades les seves capacitats cognitives i que havia planificat la mort dies abans. L'home també ha d'indemnitzar amb 200.000 euros a cada filla i amb 140.000 euros el pares de la víctima.

La sentència que va dictar l'audiència de Barcelona l'octubre de 2023 no era ferma i l'acusat la va recórrer al TSJC. Ara, els magistrats que formen part de la Secció d'Apel·lació Penal del Tribunal Superior de Justícia han decidit rebutjar l'apel·lació de l'acusat i han confirmat tots els punts de la sentència.

En el seu recurs, la defensa de l'acusat reclamava que s'havia aplicat "de forma indeguda" la circumstància agreujant de traïdoria i la d'acarnissament. També criticaven que no hi havia prou proves de càrrec per tenir en compte l'agreujant de discriminació per raó de gènere. Al mateix temps, demanaven que s'apliqués l'atenuant d'estat passional i obcecació que va ser rebutjat pel tribunal. En el recurs també manifestaven que hi havia un "error manifest" en la redacció de la sentència i una "falta de legitimació" de l'acusació popular, exercida per l'Ajuntament de Manresa. El TSJC ha rebutjat totes les apel·lacions.