Una quarantena de persones i la música dels grallers van acomiadar la botiga del Comerç Just del carrer Urgell de Manresa, que ha estat una referència ètica i solidària al llarg de tres dècades a la Catalunya central.

Veïns i clients van brindar i donar escalf a un establiment que ha estat un motor per impulsar el comerç just des de l’any 1995, primer impulsada per Josep Maria Cunill i Pilar Trasserra i, posteriorment, per l’Associació Josep Maria Cunill pel Comerç Just i Responsable.

A partir del 2005 la botiga obria a diari, gràcies al voluntariat compromès de la Maria Dolors Pinyot, la Montserrat Mira, la Carme Badia, la Carme Porcel i la Neus Casasayas.

Dijous al vespre la botiga va tancar el seu cicle i va abaixar la persiana. I ho va fer celebrant tres dècades de treball fent justícia a les productores d'arreu del món i fent de Manresa una ciutat millor.

La Montserrat Mira explicava que des de l'epidèmia de Covid-19 l'activitat havia anat baixant i no remuntava. Lamentava que al barri vell de la ciutat "caldrien més facilitats i menys normatives" per a l'activitat comercial.

La primera ciutat catalana

Manresa ha estat la primera ciutat catalana que ha rebut el segell de Ciutat pel Comerç Just. Es tracta d’una distinció atorgada pel programa internacional Fair Trade Towns, que ha impulsat una xarxa de 2.200 ciutats a tot el món, de més de 30 països, compromeses amb el comerç just i un model de vida sostenible i justa.

La candidatura de Manresa ha estat impulsada per la Taula de Comerç Just, de la qual forma part l’Ajuntament i diferents entitats, i ha rebut el suport de la Coordinadora de Comerç Just i Finances Ètiques de Catalunya (LaCoordi).

Entre els aspectes que s’han valorat per obtenir el segell, hi ha, entre d’altres, la presència a Manresa d’una vintena d’establiments que ofereixen productes de comerç just; l’existència de compres i contractes de l’Ajuntament que tenen en compte aquests productes; els actes de sensibilització organitzats en una vintena de centres educatius de Manresa i una programació estable d’activitats anuals a la ciutat per conscienciar sobre aquesta temàtica.

I, precisament, un motor per impulsar el comerç just ha estat l’existència a la ciutat de la botiga de comerç just des de l’any 1995.