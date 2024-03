«No som un producte: combatem la pressió estètica». Aquest és el lema que centrarà els actes del Dia Internacional de les Dones a Manresa organitzats per l’Ajuntament través del Servei d’Atenció i Informació a la Dona, amb la col·laboració del Consell Municipal de la Dona.

S’han preparat una desena d’accions per commemorar el 8M entre les quals l’acte institucional i diverses xerrades al voltant de la pressió estètica i la grassofòbia. La programació a Manresa es completa amb una vintena d’activitats més organitzades per entitats, col·lectius i associacions de la ciutat.

Llaç lila

La penjada del llaç lila a la façana de l’Ajuntament obrirà el 8 de març, pròpiament el Dia Internacional de la Dona, una acció que precedirà l’acte institucional que es farà a les 6 de la tarda a l’Auditori de la Plana de l’Om. Hi haurà una xerrada de l’assessora d’imatge i escriptora, Marta Pontnou Farré, i es lliuraran els premis del concurs de fotografia “Desafiant la pressió estètica”, en el qual ha participat l’alumnat de secundària, cicles formatius i batxillerat de Manresa durant el mes de febrer.

El programa del 8M inclou tot un seguit de xerrades per abordar el tema de la pressió estètica i la grassofòbia. El dia 7 de març, la formadora experta en gènere Diana Pinzón Sanàbria abordarà el tema “De nena a dona sota la pressió estètica” al Centre Cívic Mion Puigberenguer a 2/4 de 6 de la tarda. El 12 de març, l’escriptora i autora del llibre “Yo vieja”, Anna Freixas Farré, parlarà de dones i vellesa a “Les dones podem ser velles i semblar-ho” a les 6 a l’Auditori de la Plana de l’Om.

Les xerrades continuaran el 19 de març. A les 10 del matí i al Teatre Els Carlins, l’experta en gènere i diversitat corporal, activista grassa i feminista, Magda Piñeyro Bruschi, parlarà de “Grassofòbia i violència estètica a l’aula”, una proposta adreçada a alumnes de tercer d’ESO. La mateixa Magda Piñeyro, ja a la Plana de l’Om a les 7 de la tarda, tornarà a parlar de grassòfobia, en un acte que es completarà amb la projecció del curt “Cerdita” de la directora Carlota Pereda, guanyadora del Goya al millor curtmetratge del 2019.

“Les illes interiors: descobrint a Clotilde Cerdà”, a càrrec de l’escriptora Maria Carme Roca Costa, tancarà les xerrades el 21 de març a les 7 de la tarda a Òmnium Cultural. Totes les xerrades disposaran de servei de canguratge que caldrà reservar dies abans per telèfon (93 875 23 10) o correu electrònic (siad@ajmanresa.cat).

Manresanes del món de la música

A banda de les xerrades, s’han programat altres activitats com la tradicional Cursa de la Dona del diumenge 10 de març, organitzada pel Vela Club&Fitness. Corrent o caminant, la cursa, que acostuma a reunir un miler de persones, majoritàriament dones, sortirà de la plaça de les Oques a 2/4 d’11 del matí.

El dissabte 16 de març es durà a terme el quart itinerari històric “Manresanes del món de la música”, que recorrerà el Conservatori Municipal de Manresa, el local de l’Orfeó Manresà i el teatre Kursaal. Serà un itinerari teatralitzat i amb experiències musicals que sortirà de la plaça Palmira Jaquetti a 2/4 d’11 del matí. Aquest itinerari, organitzat pel Consell Municipal de la Dona, vol donar a conèixer dones manresanes que van dedicar la seva vida a la música com a intèrprets, com a pedagogues i com a compositores. Dones com la soprano Margarida Elias Casals, la compositora Teresa Borràs Fornell o les professores Blanca Morera Tardà, Concepció Piniella Blanqué i Rosa Miró Camps, entre altres.

L’activitat serà conduïda i coordinada per Conxita Parcerisas Estruch i Roser Rojas Simats, amb la participació d’actrius del grup de teatre Paranys i la col·laboració de la musicòloga Glòria Ballús Casòliva. L’activitat és gratuïta i cal inscripció prèvia a www.manresa.cat/dona o bé trucant al telèfon 93 875 23 10.

A banda, d’aquestes propostes i amb l’objectiu de sensibilitzar i combatre la pressió estètica, aquest març el Servei d’Atenció i Informació a la Dona, durà a terme l’acció dinàmica “Estrelles úniques” a escoles de la ciutat per alumnes de primària.