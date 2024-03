El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha criticat el "recel permanent" contra els ajuntaments "que porta a multar-los en situació de sequera i a dir-los què han de fer, en comptes de donar-los suport amb recursos". En un acte socialista que s'ha celebrat a Manresa amb una quarantena d'alcaldes del partit, Illa també ha posat de manifest el fet que l'ACA tingui "un romanent positiu de 540 milions d'euros" per defensar que "els diners no han d'estar a la caixa, han de permetre donar sortida a les inversions que necessitem per resoldre la sequera".

Illa ha tancat la jornada Ara toca governar amb els ajuntaments que el PSC ha celebrat a l'Espai Plana de l'Om a Manresa, en el marc de diferents jornades precongressuals que organitza el partit arreu de Catalunya i que ha comptat amb la presència de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i del primer tinent d'alcalde de Manresa, Anjo Valentí. Des de primera fila, han seguit el discurs del líder socialista, que ha defensat que Catalunya "només es pot governar amb els ajuntaments, que són els que coneixen més de prop els problemes reals de la ciutadania".

Durant el seu discurs, també ha destacat que l'àmbit municipal "juga un paper important en el procés de conciliació a Catalunya", en referència al procés independentista. En aquest sentit, ha considerat que "toca girar full després d'una dècada perduda" i que, per aconseguir-ho, "cal estar a l'altura amb l'amnistia". Sobre aquesta qüestió, s'ha referit a l'informe de la Comissió de Venècia com "un aval" a la llei i ha recordat que el PSC sempre dona suport al seu criteri. "Li vam fer cas quan deia que la consulta de l'1-O no complia els estàndards i li fem cas avui que parla sobre la llei per a la reconciliació".

Collboni reivindica la força socialista als ajuntaments

L'acte també ha comptat amb la participació de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha posat en relleu la força socialista en les darreres eleccions municipals, amb 130 alcaldies que porten el seu color. El batlle ha considerat que aquesta serà la base que els portarà "a governar Catalunya" i ha afegit que, en aquests moments, "Illa ja exerceix de president de la Generalitat perquè pren les decisions responsables pròpies d'un president". Ha posat com a exemple l'acord del seu partit amb el Govern per fer possibles els pressupostos per a aquest 2024.

D'altra banda, l'alcalde ha criticat la gestió del Govern en matèries com la sequera que, segons considera, "es podria haver evitat amb una bona política de prevenció". Per exemple, ha explicat que, des de Barcelona, s'estan buscant solucions a correcuita, com ara l'estudi per a l'obtenció de l'aigua del subsol, per a resoldre "un problema que requereix mesures estructurals". També ha recordat la mirada política del seu partit en altres àmbits socials com l'accés a l'habitatge, la convivència o la transició ecològica, "que s'han d'impulsar de la mà dels ajuntaments".

Valentí destaca que el tripartit de Manresa "trenca una dinàmica de blocs"

L'encarregat d'inaugurar la jornada ha estat el primer tinent d'alcalde de Manresa, Anjo Valentí, que ha destacat que, després de dotze anys, Manresa torna a tenir un Govern amb presència socialista. El dirigent del PSC a Manresa ha remarcat que el pacte a què van arribar amb Esquerra i Impulsem en les darreres eleccions "és un acord que trenca una dinàmica de blocs i vetos partidistes, un pas endavant en la normalització democràtica i de respecte que tots cerquem per fer realitats els nombrosos projectes ideats".

En la seva intervenció, Valentí ha aprofitat per reivindicar "la política de proximitat, que faci la vida de tothom més fàcil i agradable, dins d'una ciutat endreçada, cívica, cohesionada i menys desigual". En aquest sentit, ha posat com a exemple, algunes de les polítiques que ja s'han impulsat des que estan al govern, com l'estrena del nou Museu del Barroc de Catalunya, la declaració de Manresa com a Ciutat Europea de l'Esport 2024, el nou model de recollida de residus porta a porta als comerços o l'aposta per la policia de proximitat amb la pròxima inauguració de la comissaria compartida entre els Mossos i la Policia Local al Barri Antic de Manresa.

La jornada, que ha omplert de gom a gom l'Espai Plana de l'Om de Manresa, també ha inclòs amb un diàleg amb el títol Política útil des dels municipis per transformar Catalunya, que ha comptat amb la participació de l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, el president de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas, l'alcaldessa de Balaguer, Lorena González, la segona tinenta d'alcalde del Pont de Vilomara i Rocafort, Beatriz Moreno, i la regidora de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i portaveu del PSC, Èlia Tortolero.