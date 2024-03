El Forastocks de Manresa resisteix tot i la pluja i el vent

Els comerços que han participat en la Fira Forastocks de Manresa han viscut enguany una edició condicionada pel temps. La pluja de primera hora del matí ha fet endarrerir el muntatge i el vent durant tota la jornada ha portat maldecaps fent volar bosses, caixes i penjadors. Malgrat això, els comerciants s'han mostrat satisfets per la resposta del públic que ha sortit a passejar en les estones de sol, si bé les vendes han estat inferiors a l'any passat.

La fira ha aplegat una vintena llarga de comerciants que han omplert el Passeig Pere III de Manresa de roba, calçat, complements, maletes i cotxes d'ocasió. Un dels participants, Eduard Mas, del concessionari Cars Manresa, ha destacat que "el dia no acaba d'acompanyar per la sensació de fred i vent". Tanmateix, ha comentat que "no ens podem queixar perquè hem ensenyat força cotxes i esperem tancar alguna venda al final del dia".

En la mateixa línia, Carles Rubí, de la botiga Rubí i Casals, ha explicat que les vendes han estat inferiors en relació amb l'any passat, "que va ser una de les millors edicions perquè va fer molt bon temps". Tot i això, ha assegurat que "encara hem treballat prou malgrat el temps, ja que ens han comprat alguns dels pijames i bates que enguany han costat de vendre perquè no ha fet tan fred i inclús algunes clientes s'han endut banyador i roba de bany ja pensant en l'estiu".

David Augé, de la botiga de moda La Creadora, ha dit que, en alguns moments puntuals, el dia s'ha obert i s'ha vist força gent passejant pel carrer, "però el vent ens ha condicionat tota la jornada i ens ha fet patir en alguns moments per si aconseguia desmuntar la parada". Malgrat que el temps no acompanyava, ha comentat que per als comerciants el fet de participar en una fira com aquesta "ens ajuda a sortir de la rutina, fer coses diferents" i també ha afegit que "per a alguns clients resulta més senzill comprar al carrer que entrar dins la botiga, com s'havia fet tota la vida".

Natàlia Dan, d'un dels outlets multimarca de les Galeries Manresa Centre, també ha coincidit a destacar que "sempre va bé sortir al carrer, donar-nos a conèixer i fer pinya amb la resta de comerços, sobretot en el meu cas que estic a dins de les galeries". Dan ha considerat que fires com el Forastocks que conviden els comerciants a treure les peces de final de temporada al carrer s'haurien de fer més sovint per atreure nous clients.