Mariana Romero, regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent de l'Ajuntament de Manresa, va assegurar que les 75 places d’aparcament gratuït afectades des del 2017 per actuacions incloses en els plans de millora de l’espai públic s’han traslladat a l’aparcament dissuasiu del carrer Puigmal, que es va obrir el 2018 al costat de l’avinguda Universitària i l’escola Les Bases.

Segons Mariana Romero, això fa que «en realitat no hem perdut cap» plaça d’aparcament.

La regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent va fer aquesta afirmació en el darrer ple municipal responent una pregunta de Vox.

Romero va explicar que l’objectiu dels plans de millora de l’espai públic és «regenerar la trama urbana en benefici de les persones. Depenent de la via es fan unes actuacions o unes altres: millorar calçades, voreres i parcs infantils, reformar clavegueram, soterrar instal·lacions, actuar en l’arbrat, el mobiliari urbà i l’accessibilitat». Va assegurar que «sempre, si és possible i no entra en contradicció, no s’eliminen places d’aparcament». Va posar com exemple la intervenció al passeig del Riu «on no s’elimina cap plaça. Hi ha exactament els mateixos aparcaments».

Una quinzena d'espais

La regidora va deixar clar que si l’actuació genera situacions que posen de manifest «contradiccions amb la normativa i amb l’accessibilitat sí s’eliminen places».

Romero va explicar que «des del 2017 hem perdut 75 aparcaments» dels quals 45 a les Bases, 15 a Sant Josep i 15 a Rosselló, però «per compensar-ho s’han creat 75 places d’aparcament dissuasiu al carrer Puigmal. Per tant, en realitat, no n’hem perdut cap».

La regidora de Via Pública va assegurar que en el pla de millora de l’espai públic d’enguany «no s’elimina cap plaça d’aparcament» tot i intervenir en una quinzena d’espais.