Dimecres 6 de març, a les 8 de la tarda, a l’Espai Cultural Fàbrica Vella, Sallent acollirà del Sopar de la Transéquia elaborat pels restaurants Laida i Bacasis, de Manresa; Castelladral, de Navàs i Mas de la Sala, de Sallent.

Sota el paraigües de l’Associació Bages Impuls i en una acció de la recentment creada Comunitat Slow Food de la Catalunya Central, es desenvoluparà el primer sopar corresponent a la temporada gastronòmica d’hivern, dedicat a la cuina del xup-xup.

El Parc de la Séquia dona suport a la iniciativa aportant l’aixopluc de la Transéquia per acollir aquesta oferta gastronòmica km 0 elaborada per un grup de restauradors vinculats a Slow Food Catalunya Central. Alhora, es té el desig compartit de continuar celebrant-lo cada any, acollit pel municipi amfitrió de cada edició de la Transéquia.

El preu del tiquet és de 25€ i és obert al públic en general. Places limitades. Es pot reservar on-line a la web www.bagesimpuls.org

La cuina del xup-xup

La cuina del xup-xup fa referència a una tècnica culinària típica de la cuina catalana. Aquesta tècnica consisteix en un tipus de cocció lenta i suau, sovint amb ingredients marins com peixos i mariscs, però també s'utilitza amb altres ingredients com ara carns, verdures o llegums.

El nom xup-xup prové del so que fa la salsa quan bull de manera suau i contínua, sense arribar a bullir fortament. Aquesta tècnica implica cuinar els ingredients amb un líquid, com ara un caldo, vi o altres líquids aromàtics, a una temperatura baixa i constant durant un període de temps prolongat. Això permet que els sabors es fusionin lentament i es desenvolupin de manera subtil i profunda.

En resum, la cuina del xup-xup es caracteritza per una cocció lenta i suau, amb una atenció especial a la conservació dels sabors i la textura dels ingredients.

Recuperar la cuina del xup-xup encaixa perfectament amb la filosofia del moviment Slow Food, nascut a Itàlia com a resposta al llavors incipient menjar ràpid. Recuperar el xup-xup és recuperar la cultura gastronòmica catalana, i recuperar el plaer d’una cuina sense presses.

La cuina del xup-xup és també cuina de temporada. Aquesta tècnica de cocció és ideal per a plats reconfortants i reconeguts per escalfar el cos durant els mesos més freds de l'any. Els guisats, estofats, cremes i altres plats que es preparen amb la tècnica del xup-xup solen ser nutritius, rics i satisfactoris, cosa que els fa especialment populars durant l’estació més freda de l’any.

A part dels productes de la temporada d’hivern, en aquesta cuina té un paper important el concepte de rebost, la tècnica que permet conservar productes de temporada per tot l’any.

Ignasi Domènech

Finalment, amb aquest sopar es vol fer homenatge a la figura del mestre cuiner manresà Ignasi Domènech (figura cabdal de finals del s. XIX i principis del XX). Domènech va escriure una trentena de Llibres, entre els quals destaca La Teca, un valuós compendi de la cuina casolana catalana, que recull els plats més representatius del que anomenem la cuina del xup-xup.

El sopar està emmarcat en les Temporades Gastronòmiques del Bages on la temporada de primavera i la d’estiu cristal·litzen en el sopar de la Fira ViBa dels vins del Bages i el sopar de la Festa del Tomàquet, respectivament. Actualment, s’estan fent gestions per poder fer el sopar de la temporada de tardor.

Els plats que se serviran reivindicant la cuina del xup-xup i la figura d’Ignasi Domènec seran; un brou infusionat amb farigola, ou d’Ecopallereta, torrades i formatge, i el fricandó de porc de Palou amb trompetes i carreretes. Per donar importància a la cuina del rebost, tindrem la coca de recapte amb albergínia blanca manresana i pebrot escalivat de Cal Climent. Reivindicant el seu consum de llegums hi haurà els cigronets amb bacallà. I per últim, fent una aclucada d’ulls a la Transéquia i a tots els seus voluntaris, les postres de la Séquia; semifred de mató de Cabrianes i fruita seca i reducció de moscatell. Tot el sopar serà maridat amb vins del Celler Sanmartí, de Sallent.