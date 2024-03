El grup municipal de Fem Manresa considera insuficient la nova proposta de zonificació escolar de l'Ajuntament de Manresa i el Departament d'Educació per abordar la segregació escolar. Reconeix la importància i la necessitat de fer el canvi, però al mateix temps considera que aquesta mesura no és suficient i troba a faltar que l’administració sigui més valenta a l’hora de fer front a aquesta situació.

La formació política declara que el govern és conscient d’aquesta situació perquè fomenta els grups singulars de famílies per inscriure grups d'infants i joves a centres d’alta complexitat. És una «mostra inequívoca que la zonificació actual és una mesura insuficient».

Es mantenen les desigualtats

Segons l’opinió de Fem Manresa, amb el nou mapa escolar es mantenen les desigualtats entre centres. Asseguren que «l’equitat ha de ser un objectiu fonamental del sistema educatiu i, per tant, no és admissible que existeixi desigualtat i competència entre centres, sigui entre públics o entre públics i concertats».

Així mateix, asseguren que el model d’escoles concertades és caduc, i que els recursos públics ha d’anar a l’escola pública i no als centres concertats.

Segons la regidora Roser Alegre, «si s’apostés per fer que tots els centres tinguessin les millors condicions de treball possibles, per exemple fent tots els esforços necessaris per aconseguir que cap centre fos de màxima complexitat, no caldria passar la responsabilitat de triar escola a les famílies».

Llibertat per triar centre

Fem Manresa afirma que pot entendre que les famílies triïn una escola «pensant en el benestar dels seus fills i filles», però alerta que aquesta llibertat perpetua la segregació escolar, accentua la desigualtat d’oportunitats, perjudica la cohesió social i el rendiment escolar en general.

Defensa que l’administració hauria d'adjudicar els centres que pertoquin a cada infant d’acord amb criteris de lluita contra la segregació i de proximitat a la llar d’infants. «Només així es podrà combatre eficaçment la segregació i garantir que tots els centres educatius ofereixin una educació de qualitat». Seria el veritable reflex de la diversitat socioeconòmica de Manresa.

Finalment, detallen que a l’hora de distribuir alumnes també s’haurien de tenir en compte aspectes com la mobilitat per reduir el trànsit privat i fomentar que es pugui anar a peu a l’escola.

El període de preinscripció ha començat aquesta setmana amb la novetat que s'ha posat en marxa un nou mapa escolar per distribuir els alumnes que han de començar Infantil de 3 anys I3, i també ha canviat l'adscripció de centres de primària a instituts.