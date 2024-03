Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local han interceptat a Manresa un home que donava cops a la gent que es trobava pel carrer de forma totalment gratuïta. Els agents el van identificar aquest dijous al barri de Valldaura després que hagués clavat cleques a almenys quatre vianants. L'home va protagonitzar aquest episodi just després de quedar en llibertat per una detenció el dia anterior per un robatori amb violència i intimidació.

L'agressor acabava de sortir dels Jutjats de Manresa després que els Mossos l'haguessin passat a disposició judicial per una detenció que va tenir lloc dimecres a la plaça Europa de Manresa. Els agents dels ARRO van detenir l'home després que intentés cometre un robatori amb violència i intimidació i agredís amb un vidre a un testimoni que va presenciar els fets i que va haver de ser traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per un tall a la mà. Després de la detenció va passar a disposició judicial i va obtenir la llibertat amb càrrecs. Un cop va sortir dels Jutjats de Manresa, va ser quan va protagonitzar aquest episodi clavant cops pel carrer a tort i a dret sense que hi hagués cap tipus de provocació prèvia. Davant d'aquests fets, els agents dels Mossos i la Policia Local el van interceptar i identificar, però l'home continua en llibertat perquè no hi va haver cap denúncia per part de les persones que van rebre els cops.