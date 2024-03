Mor un dels patriarques dels gitanos catalans de Manresa

Ha mort Àngel Cortés Hernández, conegut com el Tit de Manresa, als 77 anys a causa d'un ictus. El funeral ha tingut lloc a l'Església Evangèlica del carrer Jaume d'Artès amb presència de membres de la comunitat gitana vinguts de diferents punts de l'Estat. El sepeli tindrà lloc divendres, a les 10 del matí, al cementiri municipal.

Nascut a Linyola, ben aviat va viure a Manresa. Àngel Cortés Hernández va ser tractant de cavalls i d'antiguitats, i va col·laborar amb la cavalcada de Reis de la ciutat. Va tenir tres fills, dos nois i una noia, i deu nets.

La família va posar en marxa el negoci Empeños a lo Gordo Cal Tit, segons explicava a Regió7 Jesús Cortés Lejeune, el net més gran. També altres negocis vinculats a la comercialització de joies.

La família és històricament coneguda per ser els gitanos catalans de Sant Marc, a causa del bloc de pisos que hi havia al carrer de Sant Marc, entrant per la Via de Sant Ignasi.

El patriarca de la família havia estat Jesús Cortés, que ja era conegut com el Tit i que va ser considerat l’alcalde dels gitanos de la ciutat de Manresa i va morir l’any 1953. Mantenien el ritual dels casaments i la majoria de la comunitat va esdevenir membre de l’Església Evangèlica de Filadèlfia, que celebrava el culte al carrer de Santa Llúcia.