Althaia s'esforça per atraure metges en formació especialitzada

La Fundació Althaia de Manresa recupera la jornada de portes obertes en format presencial per donar a conèixer la institució als futurs metges residents que es formen en la seva especialitat, després que la covid hagués obligat a celebrar-la en format virtual durant els darrers anys. Tindrà lloc dimarts 19 de març i s’adreça als futurs residents que, després d’haver superat l’examen per accedir a una plaça de formació sanitària especialitzada, pròximament escolliran destinació. Enguany, Althaia ofereix 25 places de 16 especialitats diferents, la xifra més elevada fins al moment.

La novetat és Radiodiagnòstic, especialitat que va acreditar l’any passat el Ministeri de Sanitat i que en aquesta ocasió s’ofereix per primera vegada. A més, s’ha ampliat a dues les places per a residents d’Anestesiologia i reanimació.

En concret, l’oferta d’Althaia d’enguany inclou 17 places de Metge Intern Resident (MIR) de les especialitats d’Al·lergologia, Anestesiologia i reanimació, Cirurgia general i aparell digestiu, Cirurgia ortopèdica i traumatologia, Medicina intensiva, Medicina interna, Obstetrícia i ginecologia, Oncologia mèdica, Pediatria i les seves àrees específiques, Psiquiatria, Aparell digestiu i Oftalmologia, a més de Radiodiagnòstic. A més, 3 places de Psicòleg Intern Resident (PIR) de l’especialitat de Psicologia clínica i 5 d’Infermer Intern Resident (IIR), dels quals 3 de l’especialitat d’Obstètric-ginecològica i 2 de l’especialitat d’Infermeria de Salut Mental.

A banda, hi ha 5 places d’Infermeria d’Atenció familiar i comunitària i 13 de Medicina Familiar i Comunitària, que corresponen a la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de la Catalunya Central de l’Institut Català de la Salut (ICS), i que tenen Althaia com a hospital de referència.

Sobre la jornada de portes obertes

La jornada de portes obertes inclourà una visita a les instal·lacions de l'Hospital Sant Joan de Déu en grups reduïts i també al servei o unitat de l'especialitat escollida, que serà conduïda per un resident. L'objectiu és que els futurs especialistes en formació que hagin d'escollir una plaça puguin disposar, de primera mà, de tota la informació relacionada amb la formació sanitària especialitzada a Manresa. Per prendre-hi part cal inscripció prèvia a través de la pàgina web d’Althaia.

Les persones que han d’accedir a una plaça de formació sanitària especialitzada també es poden posar en contacte directament amb els residents MIR/PIR/IIR/LLIR d’Althaia via telefònica o online i, així, conèixer de primera mà l’organització i les particularitats de cada especialitat.

Aquesta jornada de portes obertes forma part d’una campanya de difusió més àmplia en què es posa en valor el potencial de la institució i del territori per a atraure futurs especialistes en formació. Un dels elements centrals és un vídeo, que és nou i que es difon per xarxes socials, en el qual es tracten aspectes com la dimensió i el volum de l’activitat assistencial que s’hi desenvolupa, l’activitat de docència, recerca i innovació, i la formació innovadora que s’hi ofereix.

Un moment de la gravació del nou vídeo per donar a conèixer la institució / Arxiu Particular

Formar professionals, una aposta

La docència i la recerca són elements claus en el propòsit, la missió i la visió d’Althaia, així com en el Pla Estratègic Talaia 2021-25. Per això se segueix treballant per ampliar el potencial docent de la institució. En un context de manca generalitzada d’especialistes, la docència contribueix a formar futurs professionals que s’incorporaran en el sistema de salut.

A més, acollir residents reverteix en la millora de l’atenció ja que augmenta la formació i el professionalisme de tots els membres dels serveis implicats i fomenta la recerca. La intenció és, en els pròxims anys, poder acreditar noves especialitats i, així, incrementar el nombre de places disponibles.

Els principals avantatges de fer la residència a un hospital com Sant Joan de Déu de Manresa són que, a diferència d’altres hospitals més grans, els residents poden aprendre directament dels especialistes i tenir una gran capacitat d’intervenció en el procés assistencial. Des d’Althaia es dedica als residents un tracte personalitzat, proper i accessible i se’ls dona facilitats per tirar endavant nous projectes de recerca. Tots aquests elements contribueixen a una millor formació.

Aquests són alguns dels aspectes que més destaquen els residents en les enquestes de satisfacció realitzades pel Departament de Salut. Els resultats mostren que Althaia està per sobre de la mitjana en diferents ítems avaluats, com per exemple el grau d’aprenentatge assolit, la integració al centre, l’actitud i interès de l’hospital respecte als residents, i la supervisió i suport en les rotacions.