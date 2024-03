Impulsem Manresa s’ha de ‘menjar’ la mona de Pasqua del Museu del Barroc

Les paraules tenen efectes bumerang i un bon exemple d’això és que el cap del grup municipal d’Impulsem Manresa, Joan Vila, va haver de rebre amb un somriure l’obsequi del mestre pastisser Christian Escribà d’una mona de Pasqua sobre el Museu del Barroc. Res a dir si Impulsem no hagués afirmat amb contundència en campanya electoral que el Museu del Barroc seria «una gran mona de Pasqua» que «ens haurà costat un ronyó».

Les crítiques al Museu del Barroc van ser ferotges per part d’Impulsem que, un cop al govern, ara té l’equipament com un dels grans actius, en bona mesura, de la responsabilitat de Joan Vila com a regidor d’Empresa, Coneixement i Turisme.

Vila, Escribà i la mona de Pasqua del Museu del Barroc / Arxiu Particular

Per contextualitzar bé l’afer cal recordar que quan era alcaldable va afirmar que les imatges portaven a concloure que «tindrem una gran mona de Pasqua en forma d’una gran closca que contindrà un museu petit, avorrit, amb obres de valor molt relatiu, i que ens haurà costat un ronyó; això sí, amb una escala que ens haurà costat també un ull de la cara».

Un cop al govern municipal -Impulsem governa la ciutat en coalició amb ERC i PSC-i dintre de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià, el mestre pastisser Christian Escribà va obsequiar amb la seva mona de Pasqua la ciutat i la va rebre Joan Vila desenvolupant les seves funcions.

El polític treu ferro

Va ser precisament el polític qui va posar a les seves xarxes socials la imatge del moment del regal i va aprofitar per treure ferro a l’assumpte.

Vila va tuitar «amb una reinterpretació de la mel i mató i amb la impressió d’una part del Retaule del Roser (que es pot veure al flamant @museudelbarroc) ens ha obsequiat amb la Mona de Pasqua que tant hem anomenat».

Avançant-se als comentaris, Vila va afirmar que «Ha passat! Ja tenim la mona de Pasqua del Barroc, feta al mateix col·legi de Sant Ignasi i per un mestre pastisser com l’Escribà». I va ironitzar dient: «Nosaltres vàrem escriure i ratificar que aquest espai era com una mona de Pasqua i ara ja la tenim físicament».