La UPC Manresa celebra l'aniversari de la plataforma de hardware lliure Arduino

Els dies 5 i 6 d’abril i en el marc dels Arduino Days el TechLab Manresa de la UPC organitza tallers, presentacions de projectes, demostracions i una exposició.

Hi ha tallers per a tots els públics i que van des de la introducció a Arduino, pel qual no es necessiten coneixement previ, fins a la programació d’un dispensador de menjar per mascotes des del mòbil.

Estudiants de secundària presentaran els seus treballs de recerca o bé els projectes que han treballat a l’aula. També hi haurà empreses i professionals que utilitzen aquesta plataforma electrònica Arduino de codi obert en el seu dia a dia.

També una exposició

I al vestíbul de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) es podrà visitar l’exposició: "Bits, volts i ones", que recorre la història de la informàtica, l’electrònica i les comunicacions des dels orígens fins a l’actualitat.

El TechLab Manresa de la UPC s'afegeix un any més a aquesta efemèride que engloba més de 260 esdeveniments a tot el món.

Arduino Day és un esdeveniment anual que es fa a tot el món per celebrar l'aniversari de la plataforma de hardware lliure Arduino. L'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa va ser l'any 2015 l'únic centre català que hi va participar. Es van explicar projectes realitzats amb Arduino pels alumnes del Grau de Sistemes TIC i es van presentar projectes externs. Les places es van omplir.