L'Ajuntament de Manresa dedicarà superàvit a llum, gas, el Baxi, el Clam i el dèficit de les piscines

Prop de 600.000 euros del superàvit del pressupost del 2023 de l’Ajuntament de Manresa del 2023 són per suplementar partides amb les quals pagar les despeses de subministraments. També n’hi ha 250.000 euros per afrontar el dèficit de gestió de les piscines municipals, 50.000 euros per augmentar l’aportació municipal al Bàsquet Manresa fins a 550.000 euros i 20.000 euros més per al Festival Clam.

El regidor d’Hisenda, Pere Massegú, va explicar en el ple de dijous la destinació d’1,6 milions dels 3,5 milions de la part del superàvit pressupostari que encara no estava compromesa.

A banda dels 50.000 euros més per al bàsquet, va donar compte dels diners que es destinarien a actualitzar previsions pressupostàries per pagar subministraments i així evitar els reconeixements de crèdit.

Va detallar que 382.000 euros serien per a subministraments d’energia elèctrica; 157.000 euros per al gas; 18.000 per aigua i 30.000 per biomassa.

També hi hauria 31.000 euros perquè el servei d’intervenció financés auditories necessàries; 73.000 euros per despeses com finançament de contenciosos, inscripcions de registre i compravendes de reparcel·lacions; 37.000 per a l’estudi pilot del bus del Centre Històric (17.000 euros) i un estudi de mobilitat (20.000 euros); 162.000 per compromisos adquirits i subvencions nominatives; 350.000 euros per al servei de Drets Socials; 80.000 euros per despeses de manteniment i conservació de centres d’educació; 43.000 euros per incrementar suport socioeducatiu en medi obert i, també, per augmentar l’assignació a favor del Festival Clam (20.000 euros més) i 250.000 euros per subvencionar parcialment el dèficit de gestió de les piscines municipals.

El president de Junts, Ramon Bacardit, va expressar el desacord del seu grup amb dedicar diners del superàvit a cobrir despeses corrents «que haurien d’estar correctament reflexades al pressupost i no haurien de veure’s incrementades a través de romanents que són situacions excepcionals mentre que una despesa corrent arriba per quedar-se».

Capsa de Pandora

Bacardit va qualificar de «preocupant» haver obert «la capsa de Pandora de les subvencions nominatives mitjançant romanents de crèdit. Són subvencions que s’han d’atorgar amb comptagotes perquè generen una dinàmica perversa de clientelisme, augmenten la capacitat de l’alcalde de premiar subjectivament i d’aquesta forma fer captives determinades entitats a la voluntat del govern. Haurien de continuar sent una excepció i augmentar les de lliure concurrència».

Per part de l’equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem, la seva portaveu, Mariona Homs, va explicar que, pel que fa a les subvencions nominatives, Junts no tenia en compte que el sistema d’atenció social «no es pot entendre sense les entitats del tercer sector. Es generen aliances per avançar cap a un sistema público-social i és interessant utilitzar les subvencions nominatives durant el procés de transformació».

El regidor d’Hisenda, Pere Massegú, es va mostrar partidari de pagar despeses amb superàvit més que no pas de generar dèficit per fer-ho.

El dictamen es va aprovar amb els vots a favor del govern i l’abstenció dels grups de l’oposició.