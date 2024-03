Últims dies per fer aportacions al Pla d'Actuació Municipal de Manresa

Els ciutadans i ciutadanes de Manresa que vulguin aportar les seves propostes al Pla d’Actuació Municipal (PAM) de Manresa per al mandat 2023-2027 encara tenen temps de fer-ho per Internet fins aquest dijous, 28 de març, a través de la plataforma Decidim Manresa.

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) de Manresa és el document que recull les prioritats de la política municipal de l’actual mandat. El document s’estructura en cinc eixos (Prosperitat, Qualitat de vida, Sostenibilitat, Cohesió social i L’Ajuntament al servei de la ciutadania) i recull 80 actuacions, que són els objectius prioritaris a assolir els pròxims tres anys, i més de 200 accions, que han de permetre assolir aquests objectius.

80 actuacions previstes

El Pla es va presentar l’11 de març passat en un acte celebrat a l’Auditori de la Plana de l’Om. Un cop presentada la proposta del govern, el document es va obrir a la participació per tal que la ciutadania hi pugui fer aportacions. La previsió és que a través de les aportacions ciutadanes es pugui establir quines de les 80 actuacions previstes són les més prioritàries i també que es recullin noves propostes que, un cop analitzades pels serveis municipals, siguin susceptibles de ser incorporades al Pla.

A mitjan abril, es presentarà el document de retorn del procés participatiu, on figuraran les actuacions prioritzades per la ciutadania, així com la valoració de les propostes presentades en aquest període.