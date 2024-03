Queixes de veïns del carrer del Cap del Rec de Manresa per problemes d’incivisme al seu immoble

Veïns del carrer del Cap del Rec, 26, al Barri Antic de Manresa, han denunciat la situació d’incivisme amb què han de conviure des de fa temps i que «l’Ajuntament no hi faci res».

Segons expliquen, «fa temps, acampen indigents a la porta de la comunitat. Són a fora i a dins. Forcen la porta i entren, es pixen, defequen, deixen escombraries». Dedueixen que, com que al costat hi ha una mica de pont que comunica amb la plaça de Serarols «hi deuen trobar aixopluc». Asseguren que «estem desesperats perquè trenquen la porta, deixen l’edifici sense llum». Fa uns dies els van «arrencar les connexions» i van quedar sense telèfon i Internet.

Brutícia acumulada a l'interior de l'entrada, on entren / Arxiu partucular

«També s’han trobat xeringues»

Es queixen que «estem farts d’incivisme i que l’Ajuntament no faci res. Només han de posar més vigilància. En aquest edifici hi viuen menors d’edat, una nena que cada dia surt per anar a l’escola i es troba amb aquestes imatges. També s’han trobat xeringues». Recorden que «els veïns de l’edifici i de la plaça paguem impostos per poder viure amb decència».