Processó de Divendres Sant a Manresa: hora i recorregut

Després de la Processó del Silenci el Diumenge de Rams, arriba la Processó del Divendres Sant. Hi participaran vuit associacions, que sumen més de 300 persones.

Destaca el pas de la Germandat Nostra Senyora de l’Esperança Macarena, amb més de cent persones, entre els portants, les madrines i els músics de l’Agrupació Musical Verge de la Serra, de Santa Coloma de Gramenet, amb mig centenar de músics, que els acompanya des del 2019. Durant el recorregut de la processó interpretaran una trentena de marxes.

Els participants

Per ordre, participen a la processó, recuperada l’any 2000 després d’un parèntesi de 21 anys: els Armats de Manresa, el Pas i Confraria del Natzarè, l’Associació Reparadora de Pius IXè, el Cos de portants del Sant Crist, la Reial i venerable Congregació de la Bona Mort, la Dansa de la Mort de Manresa, el Pas i Penó de la Congregació de la Verge dels Dolors, el Pas del Sant Sepulcre i Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, la Relíquia de la Santa Espina portada per la Presidència i, tancant el seguici, el Pas de l’Esperança Macarena amb les madrines i la banda musical.

Tots els esdeveniments de divendres

Divendres, a les 10 del matí, la Confraria del Natzarè serà a ca la Buresa (pl. Fius i Palà, 1); a les 11, es farà un Via Crucis a la Seu. A les 6 de la tarda, a Sant Domènec, hi haurà el ball de la Dansa de la Mort i el trasllat del pas del Natzarè a la Seu i, a les 7, la presentació d’honors del maniple dels Armats de Manresa al governador de la Minorisa romana, també a Sant Domènec. A les 8 del vespre, hi haurà l’arribada a la Seu de l’Agrupació Musical Verge de la Serra i dels Armats. Es donarà l’avís al temple per part del capità manaia, l’obertura del temple amb la salutació dels arregladors de la Processó, i la sortida de processó. Durant el recorregut, els Armats faran evolucions a la plaça de Valldaura i a la de Fius i Palà; la Dansa de la Mort, a la sortida i arribada a la Seu i a la plaça de Gispert, i hi haurà cant de saetes, a la sortida i arribada a la Seu. En acabar, es farà l’encuentro del Sant Crist de l’Associació Reparadora Pius IXè amb la Verge de l’Esperança Macarena.

El recorregut

La procesó començarà a partir de les 8 del vespre a la Seu i baixada de la Seu, carrer de Vallfonollosa, plaça d’en Creus, carrer de les Piques, plaça de Llissac, passeig de la República, carrer de Talamanca, plaça Gispert, carrer del Camp d’Urgell, plaça de Valldaura, carrer d’Urgell, plaça d’Anselm Clavé, carrer de Sant Domènec, plaça de Fius i Palà, carrer del Born, Plana de l’Om, passeig de la República, plaça Llissac, carrer de les Piques, plaça d’en Creus, carrer de Vallfonollosa i baixada i basílica de la Seu.