El santjoanenc Albert Marañón, número 13 a la candidatura dels Comuns per Barcelona

El santjoanenc Albert Marañón, formarà part de la candidatura dels Comuns a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 12 de maig, com a candidat de la Catalunya Central.

El Consell Nacional dels Comuns va aprovar les llistes en les quals Marañón forma part de la capçalera, número 13 per la demarcació de Barcelona.

Marañón, veí de Sant Joan de Vilatorrada, de 36 anys, és politòleg de formació, especialitzat en gestió pública municipal. Actualment treballa com a tècnic de desenvolupament econòmic a l’administració local.

La seva experiència en política institucional s’ha centrat en la política municipal, com a regidor de Sant Joan de Vilatorrada fins el 2022, i conseller comarcal d’Acció Social entre el 2015 i el 2019. A més ha estat promotor i ha format part activa de diverses associacions a nivell municipal.

"Ens hi juguem molt"

Marañón remarca que “les properes eleccions són una cruïlla entre passat o futur i les comarques centrals ens hi juguem molt”. Situa com a prioritats del territori l’enfortiment de serveis com l’educació o la sanitat, la rehabilitació i millora dels nostres barris, i una aposta valenta per la mobilitat sostenible amb transport públic de qualitat, tirant

endavant el projecte de Tren Tramvia del Bages que connecti Manresa amb Sant Joan, Súria i Sallent.

Els Comuns assenyalen que el fet que una persona de les comarques centrals ocupi un lloc destacat a la capçalera de la candidatura garanteix que la resposta a les necessitats del territori és una prioritat. Per als Comuns les properes eleccions al Parlament són “l’oportunitat per debatre i decidir el model de país, l’oportunitat d’apostar per un model de futur amb l’habitatge, la salut, l’educació i la transició ecològica com a prioritats”.

La representació de la Catalunya Central a la candidatura dels comuns la completen la manresana Laura Oliva, infermera i activitat per la sanitat pública, al número 53; la moianenca Montse Clapers, biòloga i activista mediambiental que ocupa el número 67.

Per part d'Osona formen part de la candidatura el regidor dels comuns a Vic, Arnau Martí, com a número 20, i el professor de Fisoteràpia de la UVic, Dani Jimenez al número 35.