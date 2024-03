Quatre cases amenaçades d'enderroc a Manresa entren en el compte enrere

Els veïns d’una part del carrer de Camps i Fabrés de Manresa fa dècades que saben que els immobles on viuen o treballen (en el cas de la pizzeria) estan afectats i que acabaran anant a terra fruit d’una actuació urbanística per connectar molt millor que ara el passeig de Pere III i el carrer de la Font del Gat. Saber-ho i que no passi res suposa un desavantatge i un neguit per a ells, i fa molt que dura. L’operació dels FGC per soterrar del tot el tram que surt de l’Estació d’Autobusos i que arribarà fins a la plaça Espanya, inclòs l’enderroc del Baixador i del viaducte del carrer d’Aragó, ha ressuscitat aquesta operació urbanística.

Una vegada executat l’enderroc del Baixador i del viaducte per on arriba el tren, que fa un tap a nivell de mobilitat molt important, la intenció de l’Ajuntament és, basant-se en el Pla de Millora Urbana (PMU) Onze de Setembre, que fa anys que passa d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a un altre, dur a terme la nova ordenació del sector amb l’objectiu primordial de millorar la connexió entre el Passeig i el carrer de la Font del Gat (i, indirectament, amb el sector de les Bases).

L’operació afecta les quatre cases que hi ha al Camps i Fabrés, al costat d’un pàrquing a l’aire lliure, que fa dècades que viuen amb l’espasa de Dàmocles damunt del cap.

Segons el que diu el PMU, una part d’aquestes cases passarà a ser un itinerari per a vianants al Camps i Fabrés i, una altra, un espai pensat per a places i jardins urbans.

Les cases afectades i el pla de millora / Font: Ajuntament de Manresa | Infografia: Regió7

Tres cases estan habitades

El tram del carrer de Camps i Fabrés en qüestió és on hi ha un gran aparcament que dona a aquest vial, a la plaça de l’Onze de Setembre i al carrer del Primer de Maig (el de la plaça del Doctor Selga). Al costat del pàrquing, hi ha quatre cases arrenglerades i, després, ja hi ha el tren. D’aquestes quatre cases, dues, les números 7 i 11, són propietat de la mercantil Finques Cotsan, que també ho és de l’aparcament. Es tracta de la casa on hi havia hagut la llar d’infants El Sonall, que és la que queda just al costat de l’aparcament, i on hi ha tots els pisos llogats, llevat dels baixos on hi havia El Sonall; i una que està tapiada. Les altres dues són de particulars. Una és on hi ha la pizzeria Dolce Vita, que és la més alta de les quatre, i l’altra, de color blanc, la que queda més propera als Ferrocarrils. Es tracta de les números 9 i 13, respectivament. En les dues hi ha gent vivint als pisos.

Demanat per Regió7, l’Ajuntament ha explicat que, fruit del projecte de soterrament de les vies de FGC, juntament amb la propietat majoritària dels terrenys -la de l’aparcament i de dues cases, Finques Cotsan, amb la qual ha estat impossible contactar- van arribar a un acord per fer el canvi de modalitat de compensació a cooperació, que habilita l’Ajuntament a redactar els projectes del PMU, d’urbanització i de reparcel·lació, de forma coordinada amb la propietat.

El canvi, amb què el consistori passa a liderar el desenvolupament urbanístic d’aquesta zona, es preveu que acceleri el procés.

El resum, remarquen les fonts del consistori, és que el soterrament obre la porta a poder transformar, per fi, tot el sector. Pel que fa al calendari, explica, el ritme de la redacció del PMU s’ha supeditat al calendari tècnic del soterrament dels FGC, amb l’objectiu d’anar coordinats, i que això permeti redactar el projecte d’urbanització d’aquest PMU simultàniament al projecte d’urbanització de la resta d’àmbit que es veurà afectat pel soterrament (la continuïtat del carrer de la Cerdanya amb el carrer de la Séquia i la carretera Santpedor i la de l’actual carrer d’Aragó amb el de la Séquia, també en continuïtat amb el de la Cerdanya). La previsió és poder fer l’aprovació inicial enguany. De moment, fan saber les fonts municipals, s’hi està treballant.

Regió7 va informar el març de fa dos anys que FGC tenia previst iniciar les obres per dur el tren a la plaça Espanya a final del 2023. Òbviament, com sol passar en aquests casos, el més calent és a l’aigüera.

L’octubre de l’any passat la Generalitat va adjudicar, a través de FGC, la redacció del projecte constructiu per a la integració urbana de la línia a Manresa i el seu allargament fins a la plaça Espanya, on es construirà la nova estació Pere III. Amb una inversió de 36 milions d’euros, els projectes d’obra i d’arquitectura de l’actuació es van adjudicar a l’empresa Ayesa per un import global de 452.000 euros (abans d’IVA) i un termini màxim de redacció de nou mesos. Hauria de quedar enllestit, per tant, el pròxim mes de juliol, com a molt.

Compensació i cooperació

En la modalitat de compensació, els propietaris aporten els terrenys de cessió obligatòria, executen a càrrec seu la urbanització, en els termes i en les condicions que siguin determinades pel planejament urbanístic, i es constitueixen en Junta de Compensació. La iniciativa correspon als propietaris que ostentin més del 50% de la propietat de l’àmbit. En la modalitat de cooperació, les persones propietàries aporten el sòl de cessió obligatòria i gratuïta. L’administració actuant executa les obres d’urbanització amb càrrec a les dites persones propietàries. Són afectats urbanístics tots els titulars de drets que resulten incompatibles amb el planejament urbanístic. Els propietaris de béns immobles tenen dret a ser indemnitzats per la pèrdua de l’immoble afectat.

