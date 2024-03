L’Hostal La Masia de Manresa reneix portat per la neta de la fundadora de l’establiment

L’Hostal La Masia de Manresa, la casa que fa xamfrà entre la Baixada dels Drets i la plaça de Sant Ignasi, ha agafat nova embranzida de la mà de la manresana Paula Raul Sala, de 27 anys, neta de Maria Ventura i besneta de Roser Rifà, les primeres propietàries del negoci, on, a banda de les habitacions, portaven el bar dels baixos de la casa, que actualment està per llogar.

Els darrers dotze anys, la primera planta (on hi havia sis habitacions, que es van reduir a dues per poder posar un ascensor) i el bar de l’establiment els ha portat Tània Infante, expresidenta de la UBIC i actual regidora de Comerç i de Cultura i Llengua de l’Ajuntament. A l’hora de renovar el contracte de lloguer no es van posar d’acord amb la propietat, l’àvia de Raul, que va portar el negoci fins que es va jubilar, als 65 anys. Va ser quan la seva neta va decidir posar-se al davant de La Masia.

Habitació reformada / Arxiu particular

L’hostal ocupa la 1a, 2a i 3a planta de l’edifici. A la planta baixa hi ha el bar i també hi ha espai d’ús privat de la propietat. A cada planta hi ha quatre habitacions, amb distribucions diferents. En total, n’hi ha vuit de dobles i quatre d’individuals. Els preus oscil·len entre els 54 i els 73 euros per nit, als quals cal afegir la taxa turística de 0,66 euros més IVA.

Una planta més econòmica

A les plantes 2a i 3a, les vuit habitacions s’han fet noves de trinca amb les obres que hi ha hagut els darrers quatre anys a l’edifici, que han inclòs instal·lar-hi un ascensor i adaptar una de les cambres per a persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa a la 1a planta, explica Raul, «que és la que es coneixia fins ara, li dic la ‘planta econòmica’ perquè tindrà uns preus inferiors a les altres dues on s’han fet obres». En aquesta planta, bàsicament, el que hi ha és una estètica més antiga, amb banyeres en lloc de dutxes, rajoles d’abans i televisors en lloc d’Smart TV, per posar alguns exemples.

Les obres interiors es van haver d’aturar un temps perquè, a sota d’on hi ha l’ascensor, van trobar restes arqueològiques d’una de les dues torres que formaven el portal de Santa Llúcia, la qual cosa va alentir l’actuació.

Bany reformat / Arxiu particular

Raul, que durant onze anys va ser esportista d’elit d’atletisme i va estar tres anys fent skeleton, treballa d’educadora social al centre de menors Estrep, a Salvador de Guardiola, i en justícia juvenil. Admet que agafar l’hostal «és un gran repte. Abans, la meva àvia ho tenia molt fàcil. Donava la clau, li pagaven amb efectiu, tornava el canvi i adeu». Ara, tot és més complex. Començant per la diversificació dels sistemes de pagament.

De cara a la setmana vinent ja preveu obrir totes les plantes i està acabant de preparar la web (hostallamasiamanresa.com). El contacte de l’establiment és infohostallamasiamanresa@gmail.com i, el telèfon, 604 28 88 44.

La intenció de la manresana és, si algú s’interessa pel bar i el lloga, fer-hi algun tipus d’acord per donar servei als allotjats. Pel que fa a la ubicació de l’establiment, celebra la recent obertura del Museu del Barroc de Catalunya a la plaça de Sant Ignasi, museu que es pot veure perfectament des d’algunes habitacions. També és coneixedora del futur projecte a la Fàbrica Nova. A banda, Raul sap que pot aprofitar el fet que la capital del Bages no vagi precisament sobrada de places hoteleres.

La besàvia i el besavi de Raul davant de l’establiment / Arxiu familiar

A esquerra i dreta, la besàvia i l'àvia de Raul a l'interior del bar La Masia / Arxiu familiar

Dos edificis del 1804 i del 1892, un dels quals amb part d’una torre del portal de Santa Llúcia L’Hostal La Masia, amb el bar inclòs, el va agafar Maria Ventura, l’àvia de Paula Raul, quan tenia 30 anys, juntament amb la seva mare, Roser Rifà. El va portar des de l’any 1972 fins al 2012. La part amb accés a la plaça de Sant Ignasi, 21, és de l’any 1892 i la que dona a la Baixada dels Drets, 3, del 1804. Està situat on hi havia el portal de Santa Llúcia (o de les cuireteries, de les quals es van trobar restes quan es va reurbanitzar la plaça). Aquest portal estava entre dues torres quadrades al final del carrer de Santa Llúcia cantonada amb la Baixada dels Drets. Actualment, només es conserven restes d’una de les torres, que forma part de l’estructura del primer pis de la casa de l’Hostal La Masia. Quan, la dècada dels seixanta van anar a terra edificis annexes, va aflorar l’estructura d’aquesta antiga torre i es va aprofitar per reforçar l'immoble. Des del carrer es veu perfectament.

