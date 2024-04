Althaia ha fet 28 transfusions de sang a domicili a pacients fràgils des del 2022

La Unitat d’Hospitalització a Domicili (UHaD) de la Fundació Althaia de Manresa ofereix des del 2022, en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits, el servei de transfusió de sang a domicili a persones en situació de dependència o dificultat de mobilitat. La implantació d’aquest servei evita desplaçaments a l’hospital a un perfil de persones en situació de fragilitat i, a la vegada, facilita que siguin atesos en un entorn molt més amable i familiar i, per tant, que millori la seva qualitat de vida.

Les transfusions de sang a domicili van a càrrec d’un equip de la UHaD format per un professional mèdic i un d’infermeria, que es trasllada al domicili del pacient per realitzar-la. El procés es porta a terme en coordinació amb el Banc de Sang i Teixits, que té a seu fixa a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

Els pacients que opten a aquest nou servei són persones amb problemes de salut hematològics crònics, com poden ser anèmies o càncer, que reben tractament transfusional de forma programada, que tenen dificultats per desplaçar-se i que no han fet mai cap mena de reacció transfusional. L’hematòleg de Sant Joan de Déu, el metge de la UHaD i l’hematòleg del Banc de Sang determinen si una persona pot ser candidata a rebre el tractament a domicili.

No tots els pacients crònics i en situació de fragilitat són aptes per poder rebre una transfusió a casa. S’han de complir certs requisits. Per una banda, han de viure a un màxim de 10-15 minuts en vehicle de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per tal de facilitar que, en cas de necessitat, el pacient pugui ser atès de forma urgent. Per això el servei s’ofereix a persones residents a Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor, Navarcles i Sallent.

D’altra banda, és imprescindible que els pacients a qui es fa una transfusió sanguínia estiguin acompanyats per un familiar que haurà rebut informació per tal de saber com actuar en cas de necessitat.

L’aposta pels serveis d’hospitalització domiciliària

La transfusió a casa és un dels serveis que s’afegeix a l’UHaD d’Althaia, que en els darrers anys ha incrementat l’activitat. Es tracta d’una alternativa a l’hospitalització convencional en què els pacients són atesos al seu domicili, en un entorn molt més familiar i amable i amb la mateixa qualitat i seguretat.

En aquest cas, els professionals de l’equip s’han format per portar a terme aquests tipus de procediments. Tot i que no són complexos, cal que els professionals sàpiguen com actuar davant d’una eventual reacció adversa i haver d’administrar un tractament farmacològic de xoc.

El procés s’inicia el dia abans quan un professional d’infermeria de la UHaD es trasllada al domicili del pacient per treure-li una mostra, que envia al Banc de Sang, i li canalitza la via per on es farà la transfusió. Des del Banc de Sang es fan les proves i es prepara la sang compatible per a aquell pacient.

L’endemà al matí, el Banc de Sang entrega la bossa de sang a l’equip de la UHaD que es trasllada al domicili. Allà, els professionals mèdics i d’infermeria comproven que el malalt està orientat i estable i comencen a transfondre-li sang. Quan veuen que no hi ha complicacions, el pacient es queda amb el familiar que controlarà el procés. Els professionals assistencials tornen al cap de dues hores, que és el temps aproximat per transfondre la bossa. L’endemà, el pacient rep una trucada de la UHaD per comprovar el seu bon estat de salut i donar-li l’alta.

Abans de la posada en marxa d’aquest servei, les transfusions de sang planificades es realitzaven únicament a l’Hospital de dia mèdic de l’Hospital Sant Joan de Déu, on els pacients amb dificultat de mobilitat arribaven en ambulància.

Des del maig del 2022, que és quan es va iniciar el servei, la UHaD d’Althaia ha realitzat un total de 28 transfusions a domicili.