Junyent presenta la seva biografia política al capdavant de l’Ajuntament de Manresa

Liderar per a servir. Crònica de 12 anys en el govern de la ciutat de Manresa. És el títol del llibre que relata la biografia política de Valentí Junyent. Primer com a alcalde de la ciutat entre els anys 2011, quan va encapçalar la llista de la candidatura de Convergència i Unió (CiU) i el 2020. I després com a primer tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda i de Presidència al govern de Manresa fins al maig del 2023, quan va protagonitzar la seva darrera intervenció pública en un plenari municipal.

El llibre, editat per Pagès Editors, es presentarà públicament dilluns vinent, 15 d’abril, a les 7 de la tarda a la Plana de l’Om. Es tracta d’un llibre en format entrevista. En aquest cas les preguntes les formula el fins fa poc periodista de Regió7, ara ja jubilat, i fotògraf Salvador Redó.

Portada del llibre / ARXIU PARTICULAR

Portades com a fil conductor

El fil conductor de tota la trama són, precisament, portades del diari Regió7. La primera, la del dijous 1 de juliol del 2010, titulava «CiU sorprèn situant Valentí Junyent com a candidat a Manresa». Fins llavors el candidat era Alexis Serra, i l’excap del grup, Josep Vives, també optava a repetir l’intent de ser alcalde. A partir d’aquí, Junyent rememora com va anar tot.

La següent portada que apareix al llibre és la de l’àmplia victòria de Junyent a les municipals del maig del 2011, i a partir d’aquí explica com va assumir l’alcaldia.

Al llarg de les pàgines apareixen temes com que es va trobar la caixa municipal buida; la crisi al Club Natació Manresa; els efectes de la crisi econòmica; el naixement de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i l’adeu de Caixa Manresa; el procés i l’1-O; la seva reelecció i els pactes amb Esquerra o la derrota per la mínima -per 10 vots segons el recompte oficial- de Junts per Manresa enfront Esquerra a les municipals del 2019. Junyent va ser alcalde un any més. També repassa el seu pas per la Diputació de Barcelona.

El llibre, que dedica a la seva esposa Rosa Vilaseca, compta amb pròlegs escrits per la mateixa Rosa Vilaseca, de Junyent, de Salvador Redó i del president Artur Mas.

Més articles i un decàleg

També hi ha articles de persones que han treballat al seu costat com la qui va ser cap de Protocol i Relacions Públiques de l’Ajuntament, Glòria Ballús; la secretària d’Alcaldia, Marta Basomba; o qui fou president del grup municipal socialista entre el 2011 i el 2015, José Luís Irujo, I de regidors amb Junyent com Joan Calmet, Rosa M. Ortega, Toni Llobet. També del món associatiu com l’expresident d’Òmnium, Jaume Puig; o l’educatiu com l’exdirector general de la FUB, Valentí Martínez.

«Liderar per a servir. Crònica de 12 anys en el govern de la ciutat de Manresa» també incorpora un decàleg d’aprenentatges personals que Junyent resumeix en 10 punts, i finalment una cronologia del període 2010-2023 d’acord amb els criteris dels autors i pensant en l’interès que els fets hagin pogut tenir per a la ciutat de Manresa.