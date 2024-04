Una exposició a Manresa mostra l'impacte de la pedra seca en la biodiversitat natural

El vestíbul de l’edifici FUB1, a l’avinguda Universitària de Manresa, acull fins al 19 d’abril l’exposició Pedra seca i biodiversitat. La mostra remarca la importància estratègica que tenen les construccions de pedra seca, com ara marges, cabanes de volta, cabanes de teula, cisternes i aljubs, basses, cogulles o cadolles, etc. per a la conservació de moltes espècies de plantes i animals. Aquests elements de pedra seca ofereixen refugi i recer, lloc d’alimentació i, en definitiva, microambients, que esdevenen autèntics punts calents per a la biodiversitat, la connectivitat i el paisatge.

L’exposició està formada per 16 plafons i està produïda La Llena Ambiental i 360 LAB. L’Escola Agrària de Manresa ha volgut portar-la a la ciutat perquè està en consonància amb els coneixements i els valors que transmet com a centre educatiu.

Les dades: