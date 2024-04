La FUB construirà una Clínica Odontològica Universitària que es convertirà en el sisè edifici d'UManresa

Fins a 24 consultoris de dentista, aules per fer classes i formació, laboratoris, vestidors, àrees de serveis, sales de reunions, despatxos i un aparcament subterrani per a una trentena de vehicles. Són algunes de les dependències que tindrà el nou edifici de la Fundació Universitària del Bages que s’ha presentat aquest divendres. Serà la Clínica Odontològica Universitària, el sisè edifici del campus de la FUB-UManresa. Rebrà els estudiants dels darrers cursos d’Odontologia que aquest any ha començat a impartir la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Els tres primers, els teòrics, s’imparteixen a Vic. La clínica també oferirà serveis odontològics a la població en general.

Aquest divendres el patronat de la FUB ha aprovat l'adjudicació de les obres. El nou equipament universitari, que dependrà de l’actual Clínica Universitària, s’ubicarà a la cruïlla entres els carrers Concòrdia i Ramon Iglesias. És a l’altra banda del carrer d’on hi ha els actuals edificis de la FUB.

Es tracta d’un immoble ja construït que fins ara no ha tingut cap mena d’ús, de planta baixa -la que dona a un espai públic- i subterrani. Té més de 3.000 metres quadrats. La Fundació Universitària del Bages el va comprar l’any passat.

Una inversió de 4,5 milions

La inversió prevista és de 4,5 milions d’euros que s’afegiran als 650.000 que va costar l’adquisició de l’immoble. Els diners sortiran de recursos propis.

Les obres és previst que comencin abans de l’estiu i que el febrer vinent ja s’hagin enllestit. A diferència de la majoria d’edificis de la FUB, no es tracta d’una construcció nova que parteix de zero, ni tampoc d’una rehabilitació que s’ha de dur a terme amb cura perquè forma part del patrimoni com va ser el cas de l’antic escorxador de la FUB3. El patronat va resoldre adjudicar el projecte a Constructora d’ARO.

La nova Clínica Odontològica Universitària combinarà activitat docent i assistencial, igual que fa ara la Clínica Universitària en àmbits com fisioteràpia, podologia o logopèdia. En aquest cas, però, concentrarà tot el referent a l'àrea bucodental com és el mateix grau d’Odontologia i també el cicle superior de pròtesis dental que ja ofereix la FUB, a més a més de màsters d'especialització i formació continuada.

Un cop va acabar la reunió del patronat, la cúpula de la Fundació Universitària del Bages amb el seu director general, Antoni Llobet, al capdavant; la vicerectora Sílvia Mas; la directora de la Clínica Universitària, Teresa Solé; juntament amb l’alcalde i president del patronat, Marc Aloy, i el regidor d’Empresa, Turisme i Coneixement, Joan Vila, han presentat la iniciativa. També l’arquitecte que ha dissenyat tots els edificis del campus UManresa, Manel Parés. També, ara, la Clínica Odontològica.

Element primordial

Aloy ha opinat que la universitat és primordial per Manresa, i que es tracta d’un element que dona riquesa a la ciutat i al territori. Ha destacat la vocació pública de la Fundació Universitària del Bages, i ha assegurat que els darrers anys d’Odontologia es faran a Manresa per la seva expertesa.

Per la seva part Llobet ha destacat que la missió de la FUB és fer créixer l’oferta universitària a la ciutat. «L’important no són les obres, sinó que les fem per ampliar l’oferta universitària». En aquest cas Odontologia, que depèn de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, que és qui també ofereix Medicina -una part de la qual ja s’imparteix a l’Hospital de Sant Joan de Déu- i que també ha posat en marxa el grau d’Audiologia. «Parlem, doncs, d’uns estudis que compartim» dins la UVic-UCC.

Serà una ampliació de l’actual Clínica Universitària que dirigeix Teresa Solé, va precisar Llobet. Abans de rebre els primers alumnes d’Odontologia, ja funcionarà per acollir el cicle formatiu de grau superior de pròtesis dentals i per a la població en general amb odontòlegs que combinaran la docència i la recerca a la universitat amb la pràctica professional.