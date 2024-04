El recull amb treballs de batxillerat d'alumnes del Bages i del Moianès demostra que la recerca no té límits

De la caducitat en els productes alimentaris i cosmètics a la presència de la cotorra argentina al Bages, passant per l’evolució del futbol femení a la comarca i per la creació d’un sistema de mesura de l’aforament d’un centre comercial. Treballs escrits, la majoria, en català, però, també, en anglès i en francès. Ahir a la tarda es va fer l’acte de presentació del llibre que aplega aquests treballs de recerca d’alumnes de batxillerat del Bages i del Moianès el curs 2023-2024.

Presentació del llibre de treballs de recerca d'alumnes de batxillerat de Bages i del Moianès, ahir / Oscar Bayona / RG7

Conferència de l'autor del pròleg

L’acte es va celebrar a la nau central del Museu de l’Aigua i del Tèxtil de Manresa, que es va omplir per escoltar la conferència de Joan-Vicenç Gómez Urgellés, matemàtic, doctor en ciències de l’Educació i professor titular de la UPC, sobre el tema La societat com escenari i les matemàtiques com a actor. Gómez, que es va esforçar per fer una ponència amena, també signa el pròleg del llibre-recull dels treballs de recerca, on, entre altres, fa una apassionada defensa de les matemàtiques. Tot seguit, el llibre inclou un resum dels treballs de recerca seleccionats, amb un predomini dels dedicats a les ciències naturals i a les ciències socials, seguits pels de tecnologia, llengües i, empatats amb dos treballs cadascun, educació física, llengües estrangeres i matemàtiques.

De cada treball hi consta el nom i una foto de l’autor o autors, amb un resum introductori, el contingut i les conclusions.

També inclou una relació de tots els treballs fets pels alumnes de 2n de batxillerat el curs 2023-2024 i dels que han obtingut algun reconeixement.

El Centre de Recursos Pedagògics del Bages coordina l’edició del llibre amb la implicació de 18 centres d’educació secundària del Bages i del Moianès.

El matemàtic Joan-Vicenç Gómez Urgellés va oferir una conferència / Oscar Bayona / RG7

