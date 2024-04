Un cotxe s'accidenta i acaba a la vorera de la comissaria dels Mossos de Manresa

Un cotxe s'ha accidentat aquest diumenge al matí a l'avinguda dels Països Catalans de Manresa, a tocar de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Per motius que encara es desconeixen, el vehicle, visiblement afectat per la part davantera, ha acabat a pocs metres de l'equipament policial. A les 12 del migdia tampoc no havia transcendit si hi ha hagut ferits.

El vehicle accidentat davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Manresa / Núria León