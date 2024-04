El Centre Històric de Manresa i el Barri Vell de Berga entren en un programa d’ajuts

El Centre Històric de Manresa i el Barri Vell de Berga són dos dels vint sectors d’especial complexitat de Catalunya que han entrat en el programa d’intervenció social i urbana "Barris amb futur" de la Generalitat, segons ha avançat aquest dilluns el departament de Drets Socials en una jornada de treball al Palau Robert de Barcelona.

Segons ha pogut saber Regió7, les pròximes setmanes és previst que es donin a conèixer els imports i els recursos tècnics a l’abast dels ajuntaments. En el marc del projecte es posarà en marxa una Oficina Tècnica, que dependrà de la direcció general d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials. Entre les seves funcions, hi haurà definir els vint projectes d’intervenció sociourbana d’acord amb els ajuntaments.

Els vint barris s’han escollit d’acord amb criteris quantitatius (indicadors com ara població migrant amb renda baixa-mitjana, població amb estudis baixos, joves sense estudis, població ocupada, renda mitjana per persona i treball de baixa qualificació) i criteris qualitatius basats en la capacitat de resposta del territori tant des de l’àmbit institucional com des de l’acció comunitària.

El projecte pilot Barris amb futur parteix de la base que, si la població que viu en aquestes àrees millora les seves condicions de vida i pot prosperar, serà més fàcil que hi mantingui la residència i que no es doni l’efecte contrari, que és l’èxode d’aquell barri.

Més enllà dels vint barris escollits, dins del mateix projecte pilot, però pensant a atendre la realitat de l’àmbit rural i dels micropobles, Barris amb futur inclou el programa Microcomunitats de la direcció general d’Acció Cívica i Comunitària, acordat amb l’Associació de Micropobles de Catalunya. El programa treballa l’accés als serveis públics i a l’activitat comunitària supramunicipal de la població resident en quaranta petits municipis. En el cas de les nostres comarques, n’hi ha deu del Solsonès: Castellar de la Ribera, Clariana de Cardener, la Molsosa, Lladurs, Llobera, Navès, Odèn, Pinell, Pinós i Riner.

Uns antecedents de fa deu anys

Els antecedents del programa es troben en la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles, aprovada el maig del 2004, i en la Llei de millorament urbà, ambiental i social dels barris i viles, aprovada el desembre del 2022. Un any després, l’octubre del 2023, el Govern va aprovar el projecte Barris amb futur. La fase pilot es desplegarà aquest 2024, segons informació del departament de Carles Campuzano. Entre d’altres, en la sessió d’aquest dilluns hi ha intervingut l’alcalde de Manresa, Marc Aloy.