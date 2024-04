Lidia Busquets imparteix classes de Txikung al centre Kinergia de Pineda de Bages. Ahir, va fer una pràctica gratuïta d’aquesta disciplina d’arts marcials que s’inclou dins la medicina tradicional xinesa.

Quina valoració faria d’aquesta pràctica dirigida?

Ha estat molt agradable i m’hi he sentit molt còmoda. El més important és que ha vingut gent i ha participat, la veritat és que es respirava molt bon ambient.

I la combinació del Txikung amb la música en directe?

Era la primera vegada que jo dirigia una classe així i la veritat és que ens ha acompanyat molt bé. Ens hem sabut compenetrar molt bé.

I l’espai del parc de Puigterrà també ha estat un bon acompanyant, oi?

I tant, l’entorn ajuda molt que les persones connectin amb la natura i tinc la sensació que en aquesta ocasió ha anat molt bé.

És curiós, quan ha pronunciat la paraula ocells han començat a cantar.

No és casualitat, l’energia de les persones que estàvem fent la pràctica s’ha sintonitzat amb la de l’entorn natural on som.

Què diria que és el millor d’aquesta disciplina?

És una forma de moviment que és molt adaptable a tota mena de persones. No han de ser gestos ni postures forçades i és per això que a les pràctiques hi pot venir gent de totes les edats. El més important és connectar amb nosaltres mateixos perquè tenir consciència del nostre cos és el primer pas del benestar emocional.

És la primera vegada al Batecs?

Sí, però segur que hi tornaré. Dissabte vaig venir com alumna a algunes de les pràctiques i espectacles i l’ambient que hi havia era molt agradable i enriquidor. A l’organització de l’esdeveniment i als espectacles els poso un 10.

