Així ha quedat l'accés al Camí de la Cova de Manresa pel carrer de Sant Marc després de les obres

La vorera del carrer de Sant Marc de Manresa, entre la font que hi ha més amunt de la capella de Sant Marc i l’inici del Camí de la Cova, ha guanyat amplada, una vegada finalitzades les obres d’endreça iniciades per l’Ajuntament el desembre passat, amb una durada prevista de quatre mesos. L'objectiu de la intervenció, que ha afectat una superfície de 1.440 m², ha estat millorar l’accessibilitat per als vianants cap a la Cova mitjançant l’ampliació de la vorera, que ha guanyat espai de la calçada per als cotxes.

L’actuació ha consistit en la millora de la pavimentació de la part inicial del Camí de la Cova i la renovació de la xarxa de clavegueram i d'aigua potable en aquest àmbit, juntament amb l’ampliació de la vorera del carrer de Sant Marc. En l’espai davant de la fàbrica del Salt o de l'Aranya, on hi ha la mesquita Al Fath, s'han plantat set arbres de la varietat acer freemani i s'hi ha instal·lat mobiliari, amb daus per seure i pilones per limitar l'estacionament dels vehicles.

El recorregut

Si es fa el recorregut des d'una mica més amunt de la font, es veu clarament l'ampliació de la vorera, que abans era força estreta. Cal dir que l'espai de terra que queda sota la Cova, fins a la nova vorera, està molt sec i deixat, inclòs el mobiliari que hi ha per seure. Aquest jardí desaprofitat queda separat de la vorera per una llarga estructura de formigó que arriba fins a l'inici del Camí de la Cova, on es pot seure. Entre la calçada i la vorera del Camí de la Cova s'ha rebaixat un tram perquè els cotxes hi puguin accedir i sortir. Tot fa pensar que hi ha pendent la senyalització horitzontal amb pintura i la vertical. Especialment, caldria pintar la ratlla que separa el carril de pujada i el de baixada dels vehicles per Sant Marc, que pràcticament està despintada i, amb el sol de cara, pot ser un autèntic perill.

En el cas del darrer tram, ja al Camí de la Cova, si es recorre des del pas de vianants que hi ha a l'altura del Centre d'Espiritualitat en direcció cap a Sant Marc, a la banda dreta hi ha un tram amb rajoles grans per tal que hi passin els vianants (fins ara, havien de circular per l'altra banda, on hi havia una trama pintada a terra, que encara hi és si es va en direcció al Santuari de la Cova); la resta és amb un formigó de color clar. Quan s'arriba a l'alçada d'on hi ha l'establiment Remi, hi ha les pilones per impedir que hi aparquin els cotxes. En aquest punt, el tram per als vianants amb les rajoles grans guanya una mica més d'espai. Al camí i davant d'on hi ha la mesquita hi ha vuit daus per seure, i els set arbres.

El pressupost global ha estat de 275.387 euros, 199.779 dels quals destinats a la urbanització, que provenen dels fons Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), adreçats a la recuperació del patrimoni històric per a ús turístic a Manresa, com a destí final del Camí Ignasià. La resta del pressupost -75.608 euros- s'ha utilitzat per fer la renovació total de les infraestructures d’aigua i de clavegueram i l'ha finançat Aigües de Manresa.