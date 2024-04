Els acusats de violar una menor a Manresa el 2019 accepten els fets i se'ls ha rebaixat la pena de 24 a 4 anys de presó

Els involucrats en el cas d'agressió sexual que va tenir lloc a Manresa l'any 2019 han realitzat la ratificació de l'acord que va proposar la fiscalia aquest matí a l'Audiència de Barcelona. Un dels joves acusats ha rebut una condemna de quatre anys i l'altre una de tres anys i cinc mesos, tot i que el fiscal, en un primer moment, va demanar 24 anys de presó per a cadascú. Les penes han estat rebaixades per atenuants com la reparació del dany, una indemnització de 40.000 euros pels danys morals causats a la víctima, 20.000 euros cadascun, s'han aplicat les dilacions indegudes pel fet que el cas va estar aturat durant molt de temps a l'Audiència i, a més, a un d'ells se li ha aplicat un altre per alteració psíquica.

L'Audiència de Barcelona havia de jutjar aquest dimecres els dos joves, de 24 i 27 anys, acusats de violar una menor a Manresa, tot i que no s'ha arribat a celebrar perquè s'ha arribat a un acord entre les parts. Els fets van passar de matinada el 17 de novembre de l'any 2019, a l'interior d'un cotxe a la zona de Les Bases. Segons l'escrit inicial de fiscalia, els dos acusats, que coneixien la víctima, es van apropar a la menor i li van oferir una beguda. Després, la van convidar a pujar al cotxe per continuar la conversa. En el text inicial, el fiscal assenyala que "instants després", la jove es va començar a sentir marejada i, malgrat que la seva intenció era sortir del cotxe, els dos joves la van agafar pels braços i cames, i la van violar. Com a conseqüència de l'agressió, la víctima va patir diverses lesions.

Els dos acusats van ser detinguts i van quedar en llibertats amb càrrecs, amb l'obligació de comparèixer dos cops al mes als jutjats. Inicialment, el fiscal els acusava de ser autors i cooperadors d'un delicte d'agressió sexual i demanava 24 anys de presó per a cadascun dels fets. També demanava 6 anys de llibertat vigilada per a cada delicte i els prohibia apropar-se o acostar-se a la víctima a una distància inferior als 1.000 metres durant un temps superior als dos anys.