El mercat de segona mà Ualapop es consolida a Manresa

Aquest dissabte, 20 d'abril, tindrà lloc la 5a edició del Ualapop, un mercat de segona mà al carrer que els seus organitzadors presenten com "original i divertit, amb èxit de participació de famílies i grups d’amics i amigues que, any rere any, esperen amb candeletes la data de la pròxima edició". Tindrà lloc al carrer de Guifré el Pilós amb unes 80 parades.

Des de la primera edició, que va constar de 42 parades, s’ha anat afinant el mercat a través d’enquestes entre els participants i de les peticions de millora dels paradistes. Amb la informació recollida, s’ha bastit un projecte que es va idear al despatx de l’associació de veïns de la Carretera Santpedor.

Joguines, vinils, seients de moto...

Des de llavors, s'ha consolidat com una cita gairebé obligatòria per a les persones amants dels d'articles de segona mà, des de joguines fins a roba, passant per vinils, entrades de Barcelona 92 i, fins i tot, seients de moto. L'organització -el Pla Comunitari de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa i l'Associació de Veïns de la Carretera Santpedor- treballa cada any perquè "el Ualapop ofereixi als visitants i paradistes un ambient familiar i acollidor, amb la premissa de crear un espai per fomentar la sostenibilitat i la reutilització, oferint una alternativa creativa al consum convencional".

Per tot plegat, conviden la ciutadania, aquest dissabte dia 20, de 10 del matí a 2 del migdia, al carrer de Guifré el Pilós, "per gaudir d'una jornada plena de descobriments i de diversió".