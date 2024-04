Crida especial per augmentar les donacions de plasma del 22 al 28 d'abril

L'any passat es van registrar un total de 27.759 donacions de plasma a Catalunya, un augment de gairebé un 30% respecte l'any anterior, però que encara no és suficient per cobrir les necessitats d'aquest component sanguini a Catalunya. Aquest mes, coincidint amb la Setmana Mundial de les Immunodeficiències Primàries (IDP) que se celebra del 22 al 28 d'abril, el Banc de Sang i Teixits fa una crida a triplicar les donacions de plasma amb campanyes especials diàries que se sumen als tretze centres fixos de donació de sang dels centres hospitalaris on es pot donar plasma habitualment.

L'objectiu és aconseguir 1000 donacions durant la Setmana de les IDP i contribuir a la cursa de fons per arribar a les 50.000 donacions el 2025 que són necessàries per garantir els tractaments de milers de pacients. Aquests pacients, que necessiten medicaments de per vida fets amb aquest component de la sang tan preuat.

L'any passat, el Banc de Sang i Teixits (BST) va engegar el 'REPTE d'OR' -en al·lusió al color del plasma-, una campanya a llarg termini que posa el focus en un objectiu de salut que és de país: aconseguir ser autosuficients en plasma d'aquí a dos anys, tal i com ha emplaçat la Unió Europea a tots els països membres.

Durant tota una setmana, s'han programat campanyes especials de donació de plasma a Granollers, a la seu central del Banc de Sang, a la carpa de Sant Jordi de la Plaça Catalunya, a Sant Boi de Llobregat, a Vilanova i la Geltrú i El Vendrell, a Reus, i a Sabadell. El repte va acompanyat d'un ampli dispositiu de difusió amb banderoles, senyalització als hospitals, vídeo de la campanya, obsequis d'agraïment als donants, web especials i, fins i tot, un 'multiplicador de donants'; eina que permet crear un enllaç propi per a compartir amb amics i familiars i animar-los a reservar hora per donar sang.