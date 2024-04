L’investigador manresà Ribas rep 2,5 milions de la UE per cercar planetes semblants a la Terra

L’astrofísic manresà Ignasi Ribas rebrà 2,5 milions d'euros de la Unió Europea per finançar un projecte per millorar la recerca exoplanetes -fora del sistema solar- similars a la Terra. Són els anomenats exoterres. Es tracta d’una iniciativa batejada amb el nom de Spotless que lidera el manresà, director de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).

Ribas ha estat seleccionat com un dels investigadors que entraran al programa anomenat ERC Advanced Grant. Es tracta d’ajuts atorgats pel Consell Europea de Recerca de la Comissió Europea per finançar projectes dirigits per investigadors ja amb una trajectòria consolidada.

En aquesta convocatòria, 255 investigadors europeus, entre més de 1.800 peticions, rebran el finançament d’un programa que es troba entre els més prestigiosos i competitius de la Unió Europea. En total s’hi destinaran 625 milions d’euros amb la voluntat de generar avenços científics. El Consell Europea de Recerca calcula que es crearan 2.480 llocs de treball.

En aquest cas Spotless busca millorar la recerca de planetes que orbiten al voltant d’una estrella fora del sistema solar. El descobriment d’aquesta mena de planetes i el coneixement de la seva atmosfera requereix utilitzar tècniques que mesurin amb molta precisió la seva velocitat i la llum que arriba d’ells.

Segons l’IEEC, no n’hi ha prou amb desenvolupar instruments de mesura cada cop més precisos, sinó que també cal entendre l’activitat de l’estrella amfitriona els planetes, de manera que els seus canvis de brillantor i de la distribució superficial de taques no contaminin les dades obtingudes.

Per corregir aquests efectes cal modelar i conèixer els fenòmens físics que tenen lloc a l’estrella. És l’objectiu que es proposa el projecte Spotless, terme que es pot traduir com a immaculat o polit perquè es tracta d’això, de tenir dades tan netes com sigui possible.

L’objectiu de Ribas i els investigadors de l’IEEC que participen en la recerca és desenvolupar una estratègia integral per modelar i mitigar l’impacte de l’activitat estel·lar i així poder trobar i caracteritzar exoterres de manera completament fiable. L’equip de Ribas disposa de 5 anys per desenvolupar la recerca amb els 2,5 milions d’euros.