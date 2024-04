Nova enganxada entre l'alcalde de Manresa i el cap de Junts

Els enfrontaments dialèctics entre l'alcalde Marc Aloy, d'ERC, i el president del grup majoritari de l'oposició, Ramon Bacardit, de Junts continuen fent pujar la temperatura dels plens municipals de Manresa.

La darrera enganxada s'ha produït aquest dijous després que Ramon Bacardit acusés el govern d'ERC, PSC i Impulsem de fer la repartidora amb les subvencions que va dir que, a vegades, s'atorguen amb el criteri de "passi pel despatx de l'alcalde que sortirà amb una subvenció". I ha afegit: "Tites! Tites!".

L'alcalde ha respost a Bacardit que no admetria que fes afirmacions d'aquesta mena i ha afegit que vagi "alerta" tant amb això com amb fer vídeos per xarxes socials en els quals insinua que l'alcalde "prevarica", perquè assegura que ha promès subvencions que no són nominatives sinó de pública concurrència.

Bacardit ha acusat l'alcalde de "pixar fora de test" i s'ha ofert a passar pel despatx de l'alcalde, no per demanar-li una subvenció, sinó per "explicar-li les coses que no entengui".

L'alcalde ha insistit que si tornava a donar a entendre que les subvencions de pública concurrència "s'atorguen a dit" hi haurà conseqüències. "És com si jo digués, i no el jurat, qui guanyarà entre els qui es presenten a un concurs literari".

Bacardit, mentrestant, anava assentint amb el cap donant a entendre que això era just el que ell estava dient.