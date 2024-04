El nou Edifici del Coneixement d’Althaia i la UVic-UCC serà una obra de 12 milions

El ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar ahir el pla especial urbanístic del futur equipament universitari d’Althaia i la UVic-UCC, una obra de 12 milions d’euros.

La Fundació Althaia i la UVic-UCC planegen crear un equipament universitari i de recerca vinculat a l’hospital Sant Joan de Déu, tal i com ja va avançar aquest diari. Es construirà en un solar buit qualificat d’equipament situat al carrer Nou de Santa Clara, just davant de l’Hospital Sant Joan de Déu entre el Monestir de Santa Clara i un bloc d’habitatges.

La ubicació de l'edifici / Regio7

L’activitat docent que actualment s’està produint en instal·lacions de l’Hospital Sant Joan de Déu podrà traslladar-se al nou edifici universitari, alliberant sostre per permetre, en un futur, ampliar els usos sanitari-assistencials que calgui desenvolupar.

L’edifici es planteja aterrassat per tal de preservar la percepció actual d’espai verd, seguint la topografia, i amb cobertes verdes transitables i accessibles per a la ciutat, reproduint l’espai verd actual a una cota superior. Es preveu la seva execució en diverses fases, implantant la primera alineada al llindar més proper al Convent de Santa Clara per tal de facilitar la construcció, preservar la màxima distància amb l’edifici d’habitatges existent i obtenir des d’un primer moment la imatge més representativa de l’edifici.

Aquest és l'aspecte que tindrà / Arxiu Particular

Espai per a investigació

Es destinarà la planta baixa a l’activitat docent, amb aules i espais de simulació per a la formació sanitària, una biblioteca, despatxos, sales de reunions i altres espais complementaris. A la primera planta s’hi ubicarà la cafeteria i els despatxos i espai per a la recerca. Considerant el cost de construcció, les despeses generals, el benefici industrial, els estudis i projectes, i la direcció d’obra i el control de qualitat, el cost total d’implantació del nou edifici universitari s’avalua en 12.005.076 euros. L’objectiu del projecte és unir en un sol edifici la docència mèdica, la recerca i la innovació en relació amb la salut.

Una altra perspectiva realitzada per ordinador / Arxiu Particular

La seva implantació a la parcel·la té com a objectiu principal la integració amb l’entorn que l’envolta convertint-se en una plataforma més del parc, amb una imatge amable i verda des del centre de Manresa.

Segons el pla especial urbanístic, l’edifici està dissenyat amb uns alts nivells d’eficiència energètica garantint el mínim impacte en el medi ambient i també, amb uns nivells molts elevats d’accessibilitat universal i de materials saludables pels usuaris, convertint l’Edifici del Coneixement en el lloc òptim per a tots els usuaris. La parcel·la preveu una edificabilitat de 7.599m2, que s’executaran en diverses fases. La distribució es caracteritza per un gran espai central en espina de peix que dona accés eixos de circulació (passadissos) a banda i banda sempre il·luminat per un pati.

També hi haurà sales i despatxos que tenen accés directe des d’aquests eixos, i sales compartimentables amb elements mòbils.

