Esquerra es reivindica a Manresa com la força útil

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy; la vicepresidenta del govern i número 2 d'ERC a les eleccions del 12 de maig, Laura Vilagrà; i l’alcalde de Cardona, diputat i candidat d’Esquerra, Ferran Estruch; han defensat aquest dissabte al migdia a Manresa que ERC és la força útil per la comarca del Bages.

Encara que amb retard, han commemorat el Dia de la República. Ho han fet a ls portes del Casino en un acte marcadament electoral. Han reivindicat la feina feta “per a transformar Catalunya i satisfer els interessos de la seva gent”.

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha obert l’acte destacant la importància del govern republicà per a la capital bagenca, posant exemples com la comissària mixta, el Museu del Barroc o la gratuïtat de la C16 Manresa-Terrassa a partir de la tardor.

Ferran Estruch, diputat i candidat a les eleccions al 12M pel Bages, ha remarcat la feina feta: “Ens ho hem de reconèixer, i cal continuar-la. No ens podem aturar. El país no mereix que ens aturem. ERC som els que defensem els serveis per a les persones, i ho hem practicat”, ha dit. Estruch ha assegurat que el proper 12 de maig “necessitem una Esquerra forta per tal de continuar transformant el país i posar a disposició de la ciutadania tots els recursos per millorar les seves vides.”

La vicepresidenta del Govern i número 2 d’ERC a les eleccions catalanes, Laura Vilagrà, ha explicat que ha visitat més de 200 municipis els darrers 3 anys. “Cuidem de la Catalunya sencera, i del municipalisme. Hem impulsat l’Estatut de municipis rurals, que inclou més incentius per habitatge i activitat econòmica, i farà que les lleis incloguin aquesta visió rural”.

Vilagrà ha defensat l’impuls nacional i social de Catalunya que fa ERC. “Volem fer d’aquest país el més avançat del sud d’Europa, i ERC som els més fidels a Catalunya i a la seva gent”, ha assegurat. La vicepresidenta ha afegit que s’han reforçat, “més que mai, els sectors públics: més metges, més mestres i més Mossos.”

Han acompanyat Vilagrà tots els candidats comarcals de la Catalunya central: Ferran Estruch, del Bages; Margarida Feliu, d'Osona; Alba Camps, del Berguedà; Laia Bonells, del Moianès; Xavier Castellana, del Solsonès; i Montse Barniol, del Lluçanès. I al final de l'acte s’ha celebrat una arrossada popular republicana al pati del Casino.