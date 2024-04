Regió7 rep el reconeixement de l'Associació de Premsa Comarcal

El director de Regió7, Marc Marcè, ha rebut el reconeixement de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal pel 45è aniversari de la publicació, pertanyent al grup editorial Prensa Ibérica, en el marc de la 42a Assemblea General d'Associats i la 16a Convenció de la Premsa Comarcal i Local a la qual han assistit més d’un centenar d’editors i periodistes de la premsa de proximitat de tot Catalunya.

La trobada ha estat a Juneda, les Garrigues, en una jornada que ha estat una oportunitat per bescanviar punts de vista i establir aliances entre professionals que comparteixen interessos i reptes. El tema central de les xerrades i parlaments del dia ha estat la reivindicació de la premsa comarcal com a notari i testimoni d’una història plural i heterogènia del país.

El dia ha començat al Centre de les Arts i la Memòria de Ponent (CAMP) amb la benvinguda del president de l’ACPC, Francesc Fàbregas, qui ha “agraït a les 156 capçaleres associades el fet de seguir publicant cada dia arreu del principat per així explicar a través dels vostres reportatges i fotografies una història completa de Catalunya”, i ha recordat que cal fer especial èmfasi en tres punts: “que som cabdals per a la normalització lingüística, tenim un alt percentatge d’audiència jove, i els nostres mitjans són líders a tots i cadascun dels seus territoris”.

Tot seguit, s’ha celebrat l’Assemblea d’associats, la qual ha servit per donar la benvinguda a dues noves incorporacions a la junta de l’entitat que són Anna Bertran, editora de la revista mensual Sió d’Agramunt, i Laia Pedrós, directora del setmanari Nova Tàrrega. Les noves membres ho fan en substitució d’Eva López d’El 3 de Vuit. També avui, s’ha escollit la seu de la propera convenció que serà a Sallent, al Bages, organitzada per L’Esparver.

Al punt del migdia ha començat la Convenció de la Premsa Comarcal i Local, la qual tenia com a plat fort dues ponències dels reconeguts periodistes Rafel Nadal i Núria de José. L’exdirector d’El Periódico de Catalunya, ha fet la lectura d’un text anomenat La litúrgia de la memòria i una posterior dissertació en el qual ha reivindicat “la necessitat d’historiografiar el país d’una forma plural”, i ha destacat “el paper de la premsa comarcal com a eina fonamental per dur a terme aquesta tasca”. Mentre que la vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, en la conferència Radiografia de la professió ha explicat, basant-se en els principals estudis del sector, que “treballem en un entorn inestable i en transformació”, però que els mitjans que “gaudeixen de més credibilitat i que estan resistint millor la interferència informativa són els de la premsa de proximitat”. I ho ha reblat dient que totes les anàlisis indiquen que “la clau de l’èxit és centrar l’atenció en històries humanes inspiradores”.

Durant la convenció també s’ha presentat la plataforma de serveis lingüístics Growords, que des de fa uns mesos col·labora amb diversos mitjans de Premsa Comarcal. Roger Berengué, soci fundador de la cooperativa, ha explicat que ofereixen “solucions lingüístiques adaptades a les parles de cada territori per a mitjans petits que no tenen els recursos econòmics, permetent-los externalitzar un servei alhora que integrar-lo a cada publicació”.

Peça fonamental

A primera hora de la tarda l’activitat s’ha traslladat al Parc Alegria per celebrar un dinar de germanor, al final del qual s’ha commemorat totes les publicacions que enguany complien anys amb una menció. Aquestes han estat: amb 95 anys d’antiguitat, Cultura; amb 80, Setmanari Montbui; amb 70, Revista Cambrils; amb 60, Sió; amb 55, L'Om; amb 45, Fonoll, Regió 7, La Vall de Verç i La Comarca d’Olot; amb 35, Caliu; i amb 25, Comarques de Ponent i Lo Collet.

El punt culminant de la tarda ha arribat amb el lliurament del premi anual Reconeixement pel suport a la Premsa Comarcal a Òmnium Cultural, tal com s’ha dit en el moment del lliurament, per la seva “aferrissada defensa no només de la llengua i la cultura sinó també dels drets democràtics”. Marta Garsaball, vicepresidenta de l’entitat, ha recollit el premi de mans de Francesc Fàbregas, i durant el seu parlament, ha fet una síntesi de la història de l’entitat explicant algunes de les moltes iniciatives culturals i d’activisme que promouen, recordant que “els drets es defensen exercint-los” i ha dit que “defensar el país també és defensar la potència, la diversitat i la qualitat de la premsa comarcal com un element distintiu de la nostra cultura”.

La jornada ha acabat amb els parlaments institucionals, Jordi del Río, director General de Mitjans de Comunicació, ha expressat que “la premsa comarcal sou una peça fonamental per defensar la idiosincràsia del país, la salut del català i la nostra memòria col·lectiva”; i Antoni Villas Miranda, alcalde de Juneda i president del Consell Comarcal de les Garrigues, ha acomiadat als presents pronosticant-los “un bon futur, ja que la gent vol saber què passa a prop seu i només vosaltres, la premsa comarcal, explica el nostre territori, la nostra cultura i la nostra gent”.

L’acte ha estat organitzat per l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal i la revista Fonoll, compta amb el suport de l'Ajuntament de Juneda i el Departament de la Presidència de la Generalitat; el patrocini d’AVP i de Go Viatges i Esdeveniments, i la col·laboració del Centre de les Arts i la Memòria de Ponent.