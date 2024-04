Floristeries i centres de jardineria comencen la campanya de venda de roses

La campanya de venda de roses per la diada de Sant Jordi ha començat amb molt bon peu a floristeries i centres de jardineria. Ja fa uns quants dies que van començar el compte enrere pel dia per la jornada més frenètica de l’any. El clients habituals de les floristeries solen ser previsors i també fa dies que tenen les seves comandes encarregades per evitar les cues i les possibles faltes de producte.

El propietari de la botiga La Magnòlia Floristes de Manresa, Màrius Ribas, explicava ahir que a la capital del Bages (més enllà de les excepcions de la pandèmia) la diada de Sant Jordi no varia massa d’un any per l’altre: «Manresa és una ciutat molt estable, no és el passeig de Gràcia de Barcelona».

Ribas considera que el dia 23 hi ha espai per a tothom pel que fa a la venda de roses, tant els professionals com les entitats, associacions i escoles. «Cadascú té el seu mercat i si volem que continuï sent una festa popular no hi podem fer res», comentava. Tanmateix, considera que «quan qualsevol cosa es massifica, perd qualitat».

En aquest sentit, apuntava el fet que «ja no queden productors locals perquè el sector primari d’aquest país està molt maltractat». Això provoca que el procés de distribució de les roses sigui molt més complicat perquè «és un producte molt delicat i en qualsevol punt del trajecte es podria malmetre».

Garden Ampans tindrà diverses parades a Manresa el dia de Sant Jordi. Aquesta entitat té el doble vessant de venedor: d’una banda, són professionals que treballen amb flors, i de l’altra banda també és una fundació que treballa per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. El director de l’entitat, Albert Llimós, celebra que aquest any la diada sigui entre setmana perquè «es preveu que hi hagi entre un 15 i un 20% d’augment de vendes respecte a l’any passat».

Llimós considera que Sant Jordi és un dia en què la gent compra diverses roses per col·laborar amb diverses entitats i fundacions. «El fet que algú compri una rosa a Ampans no vol dir que deixi de comprar-la a la parada d’una floristeria, vol dir que aquella persona vol col·laborar amb l’entitat», aclareix.

Per exemplificar això, esmenta l’any de la pandèmia en què només les floristeries van poder vendre roses i les flors van acabar-se abans del migdia. «És molt important mantenir la feina de les entitats perquè hi ha treball per a tothom en un dia com Sant Jordi», apunta.

