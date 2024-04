Llibreters de la regió central esperen una diada de Sant Jordi molt potent

Llibres, roses i molta gent al carrer. Amb aquests tres conceptes es pot resumir la diada de Sant Jordi que se celebrarà el dimarts que ve arreu de Catalunya. Els engranatges de les llibreries ja fa temps que van arrencar, i els llibreters de la regió central del país esperen una diada molt potent, amb un volum de vendes similar al de l’any passat o, fins i tot, una mica superior.

Enguany serà el primer any des del 2019 que la diada caurà en un dia laborable i no hi haurà les restriccions pandèmiques que van marcar el Sant Jordi del 2020 i el 2021. El fet que sigui un dia laborable pot ajudar molt al fet que es venguin més llibres, segons Ester Huch, propietària de la llibreria Huch de Berga. Creu que «tot i que no hi haurà la gent de fora que hi va haver l’any passat, sí que podran venir els nens de les escoles i la gent d’aquí».

Abans de la diada sempre hi ha previsors que van a les llibreries o bé per assegurar-se que poden aconseguir el títol que busquen, o bé per evitar les cues i gentades que s’acumulen a les parades. Com Carme Gamisans, que ahir al matí va passar una estona a la llibreria Parcir de Manresa per veure si alguna novel·la li feia el pes i també per deixar-se aconsellar. «Sempre vinc aquí perquè la Dolors ja em coneix i sap més o menys que em pot agradar i el mateix dia de Sant Jordi tothom va massa atabalat per a recomanar-te res», deia ahir.

La Dolors que menciona Gamisans és Dolors Pardo, llibretera de la Parcir. Explica que aquest any preveuen un volum de vendes similar al de l’any passat perquè «el dia de Sant Jordi la gent surt i és igual que sigui entre setmana o cap de setmana». Explica que d’alguns anys ençà «la gent ve amb els llibres escollits de casa perquè hi ha moltes recomanacions per les xarxes».

Pardo considera que Sant Jordi és l’ocasió perfecta perquè la gent que no està acostumada a llegir, s’animi a comprar i llegir un llibre. És el cas de Marta Esquius, santfruitosenca que també era ahir a la llibreria per comprar els llibres que regalarà a les seves nebodes. Per la seva part no sol llegir, però admet que sempre li fa il·lusió que li regalin una novel·la per Sant Jordi.

Els més venuts

Dolors Pardo creu que els llibres més venuts de cada diada no són necessàriament els millors, sinó els que es promocionen més a través dels mitjans de comunicació. Si ella n’hagués de triar un per liderar el pòdium d’aquest any, seria algun dels que edita Parcir com Operació ATL de Xavier Román o Escrutini de secrets d’Anna Llorens.

La cap de botiga d’Abacus Manresa, Lis Escolà, apunta que «cada any hi ha gent que busca les novetats d’autors catalans». Considera que aquest any el dia de Sant Jordi les vendes superaran les del 2023 perquè «l’any passat va ser diumenge i moltes compres es van avançar perquè molta gent va aprofitar per anar a passar el dia a Barcelona o el cap de setmana a la platja». Ahir al migdia la botiga d’Abacus ja era plena de gent a la cerca del llibre perfecte, tant per un mateix com per a fer un regal. Molts dels compradors explicaven que es guien per les novetats editorials i les recomanacions que apareixen en mitjans de comunicació i xarxes socials.

Jofre Oliveras va passar ahir per un parell de llibreries perquè es volia assegurar de veure bé tota l’oferta d’aquest any. Tot i que no anava buscant res en concret, va marxar amb Liderar per servir de Valentí Junyent entre els braços. «M’interessa molt veure com és la política municipal de Manresa», deia.

Tot i que cap dels llibreters consultats ahir per aquest diari es va atrevir a fer una llista dels autors més venuts, molts van coincidir a dir que probablement seran els que més s’han promocionat durant les darreres setmanes i els llibres que han sortit aquest any.

Gaudir de la diada

Els lectors habituals són, en temes generals, els que visiten les llibreries abans de Sant Jordi per tal d’evitar les cues i faltes d’estoc que poden donar-se a les paradetes de llibres el dia 23. Com Jordina Margarit, que va passar ahir una bona estona a la llibreria Poques Paraules, situada al carrer Urgell de Manresa.

Ella té l’afició de llegir i es va entretenir fullejant novel·les, tot i que ja tenia un parell de títols pensats. També hi va anar perquè podria regalar als seus fills adolescents i al seu company. «És una cosa molt personal i sempre em costa triar, per això m’agrada venir a llibreries petites, perquè sé que els llibreters em podran aconsellar segons el que els demani». Creu que gaudeix més de la diada si ja té els llibres que regalarà comprats (o almenys mirats) perquè així s’evitarà l’estrès d’haver-lo de trobar i aconseguir la mateixa jornada de la diada.

Aquest serà el tercer Sant Jordi de Poques Paraules i el primer que viuran entre setmana. El propietari de l’establiment, Gerard Muixí, detallava que també serà el primer any que trauran una parada al carrer, a la plaça Clavé. La seva idea per aquesta diada és «traslladar la filosofia de la llibreria al carrer, una selecció en la qual hi hagi novetats i llibres i autors que hàgim seleccionat per a la diada».

La llibreria Rubiralta obrirà després de tres mesos d’obres La llibreria Rubiralta podrà muntar paradeta de Sant Jordi davant el local després de tres mesos d’obres. Està previst que la botiga obri de forma definitiva després de la diada, tot i que ja està tot gairebé a punt. La propietària de la llibreria, Cristina Blesa, explicava ahir que estan molt il·lusionades per celebrar aquest Sant Jordi amb el local completament renovat: «tenim moltes ganes que la gent entri i remeni», deixava anar.

