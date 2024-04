Ja es pot consultar el cens electoral de Manresa per a les eleccions europees del 9-J

Amb motiu de la celebració de les eleccions al Parlament Europeu que tindran lloc el 9 de juny de 2024, l’Ajuntament de Manresa exposa fins al 29 d’abril el cens electoral que es podrà consultar en aquest enllaç de la pàgina web municipal o bé presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Dins l’esmentat termini, qualsevol persona podrà formular reclamació sobre les seves dades censals. En els tres dies següents a la reclamació (i com a màxim el 2 de maig , els ciutadans que reclamin han de rebre una resposta.

Entre el 11 i el 15 de maig, l’Ajuntament de Manresa farà el sorteig per elegir els ciutadans que formaran part de les meses electorals. Un cop notificats, els ciutadans designats tenen un màxim de set dies per presentar al·legacions per evitar ser membres de mesa. Ho han de fer davant les juntes electorals de zona. Les al·legacions s'han de resoldre en cinc dies.

El vot per correu

El 30 de maig és l'últim dia per demanar el vot per correu, que es pot sol·licitar des del mateix moment que es van convocar les eleccions. A partir del 20 de maig, les persones que hagin fet la sol·licitud rebran la documentació necessària per exercir el vot per correu. El termini per dipositar el vot per correu per les eleccions europees acabarà el 5 de juny.

La campanya electoral

Del 24 de maig al 7 de juny és el període de la campanya electoral pròpiament dita. A les 0.00 h del divendres 24 de maig arrencarà la campanya electoral, que s'allargarà fins a la mitjanit del divendres 7 de juny, abans de la jornada de reflexió. El 8 de juny serà la jornada de reflexió i el 9 de juny el dia de la votació-

Eleccions europees

Prop de 373 milions de ciutadans dels 27 països que conformen la Unió Europea tenen dret a vot en les properes eleccions al Parlament Europeu. Entre el 6 i el 9 de juny es triaran els 720 diputats que conté l’eurocambra: A l’estat espanyol li corresponen 61 diputats, dos més que en els comicis del 2019.

El Parlament Europeu és l’única institució de la Unió Europea escollida per sufragi universal directe, i representa els interessos de la ciutadania. Juntament amb el Consell de la Unió Europea (que representa els Estats membres), elabora la legislació comunitària i vetlla pel bon funcionament democràtic de la resta d’institucions europees.