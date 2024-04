Jutgen quatre bagencs acusats de tenir un entramat de societats per estafar la Seguretat Social

L'Audiència de Barcelona jutja aquest dilluns quatre bagencs acusats d'utilitzar un entramat de societats, del sector del transport i les obres, amb seu a Manresa, Sant Fruitós de Bages i Barcelona, per deixar d'ingressar els pagaments a la Seguretat Social, tot i que aplicaven la retenció als seus treballadors. Els encausats havien arribat a acumular un deute de 140.444 i 91.451 euros entre els anys 2012 i 2015 i s'enfronten a penes de presó d'entre onze mesos i dos anys per un delicte de frau a la Seguretat Social i d'insolvència punible.

Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, un cop havien acumulat un deute important amb la Seguretat Social, cessaven l'activitat d'una de les empreses per constituir-ne una de nova amb el mateix objecte social i domicili de l'activitat, feien el traspàs de treballadors i de material i interposaven persones a la direcció per tal de "dificultar la identificació dels veritables administradors i frustrar el cobrament dels successius deutes generats". De fet, l'escrit assenyala que per no deixar rastre de la seva activitat van nomenar un home de palla, ara ja mort, com a administrador únic de les empreses investigades malgrat que no hi tenia cap tipus de relació.

En les tres societats investigades, la Fiscalia constata l'absència d'informació comptable i patrimonial, així com l'incompliment reiterat de l'obligació de presentació de les quotes anuals. Així mateix, el fiscal apunta que, malgrat que la seva insolvència va ser declarada per diferents jutjats, cap d'elles va presentar declaració de concurs, acord social o resolució que acordés la seva dissolució.

Malgrat l'aparença d'aquestes societats com a entitats jurídiques independents, el fiscal exposa que "compartien el mateix objecte social i activitat" i un administrador únic o apoderat, malgrat que els acusats eren els que gestionaven les empreses. En aquest sentit, destaca que en les empreses investigades hi ha hagut un traspàs de treballadors i, per tant, "una confusió de plantilles entre les societats, sense l'abonament de la liquidació corresponent, ni canvis en el lloc o les condicions de treball".

La fiscalia acusa a dos dels bagencs de dos delictes de frau a la Seguretat Social i demana per a ells una condemna d'onze mesos de presó i del pagament del deute de 140.444 i 91.451 euros. A més, acusa a tots quatre d'un delicte d'insolvència punible, amb una petició de dos anys de presó i una multa de 2.250 euros per a cadascun d'ells.

